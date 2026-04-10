VALORANT Esporunda Büyük Değişim: Riot, VCT 2027 ile Sistemi Baştan Yazıyor

Riot Games, VALORANT espor sahnesini kökten değiştirecek VCT 2027 sistemini resmen duyurdu. Yeni modelle birlikte lig yapısı tarihe karışırken, tüm takımlar için ön elemelerden dünya sahnesine çıkma yolu açılıyor. Üstelik 20’den fazla turnuva ve dev ödüller de yolda.

VALORANT esporu bugüne kadar daha çok lig sistemi üzerinden ilerliyordu. Ancak Riot, bu yapının rekabeti sınırladığını düşünmüş olacak ki, yepyeni bir modele geçiyor. Artık her maçın daha kritik olduğu, sürekli turnuva temposunun hissedileceği bir sistem bizleri bekliyor.

Yeni sistemle birlikte sadece profesyonel takımlar değil, yükselmek isteyen ekipler de çok daha fazla fırsat yakalayacak. Kısacası Riot, “herkesin şansı var” diyebileceğimiz bir espor ekosistemi kurmaya hazırlanıyor.

Ön Elemelerle Küresel Sahneye Çıkış Mümkün Olacak

VCT 2027’nin en dikkat çeken yanı, ön eleme sistemi. Bu sistem sayesinde partner olup olmamanız fark etmeksizin, iyi oynayan her takım Masters ve Champions gibi dev turnuvalara katılabilecek.

Üstelik bu süreç tek seferlik değil. Takımlar yıl boyunca farklı turnuvalarla tekrar tekrar şans bulabilecek. Bölgesel Kupalar ise LAN formatında oynanacak ve en iyi ekipleri doğrudan küresel sahneye taşıyacak.

Turnuva Yağmuru Geliyor: 20+ Organizasyon, 16+ Şehir

Riot’un planı oldukça iddialı. VCT 2027 ile birlikte her yıl 20’den fazla turnuva düzenlenecek ve bu etkinlikler 16’dan fazla şehirde gerçekleştirilecek.

Bu da demek oluyor ki VALORANT esporu artık sadece ekran başında değil, dünyanın dört bir yanında fiziksel etkinliklerle de karşımıza çıkacak. Hem oyuncular hem de izleyiciler için çok daha “canlı” bir dönem başlıyor.

Ödüller ve Para Tarafı da Güçleniyor

Yeni sistem sadece rekabeti değil, kazancı da büyütüyor. Turnuvalarda toplamda 6 milyon doların üzerinde ödül havuzu olacak. Ayrıca takımların küresel etkinliklere katılım masrafları da Riot tarafından karşılanacak.

Dahası, Riot’un daha önce dijital ürünlerden elde ettiği 86 milyon dolarlık geliri takımlarla paylaşması, bu modelin finansal açıdan ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Partner Takımlara Özel Avantajlar Devam Ediyor

Elbette partner takımlar da unutulmuş değil. Yeni sistemde:

Baz maaş almaya devam edecekler

almaya devam edecekler Performanslarına göre ek bonuslar kazanacaklar

kazanacaklar Oyun içi takım kapsülleri ile gelir elde edecekler

ile gelir elde edecekler Turnuvalarda seri başı avantajı yakalayacaklar

Ama işin güzel tarafı şu: Partner olmayan takımlar da iyi oynayarak ciddi gelirler elde edebilecek. Yani rekabet gerçekten “eşitleniyor”.