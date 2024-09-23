Bir internet sitesinin, vatandaşların tüm bilgilerine erişmeye izin verdiği iddia edildi.

Kişisel verilerin çalınması maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biriydi. Sık sık bu tarz haberlerle karşılaşıyorduk. Daha birkaç hafta önce ortaya atılan bir iddiada 108 milyon yurttaşın verilerinin ele geçirilmiş olabileceği görülmüştü.

Şimdi ise yeni bir iddia gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada dolaşan iddialarda bir sitenin vatandaşların verilerini sergilediği öne sürüldü.

İddiaya göre sitede vatandaşların tüm bilgileri sorgulanabiliyor

Turhan Bozkurt tarafından yapılan paylaşıma göre bu siteye VPN ile girilebiliyor. Girdiğinizde ise size Telegram’a katılmanızın zorunlu olduğu bilgisi veriliyor ve kayıt olmanız isteniyor. Kayıt olmadan siteye erişim sağlanamıyor. Tehlikeli olduğu için siteyi paylaşmıyoruz ve bu tarz yerlere kayıt olmanızı kesinlikle önermiyoruz.

İddiaya göre sitede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait veriler bulunuyor. Farklı türden bilgiler sorgulanabiliyor. Vatandaşların birçok farklı türden verisinin yer aldığı ve bu yapıya 188 bin civarında üyenin dahil olduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre veriler arasında TC kimlik numaralarından telefon numaralarına, aile bilgilerinden kimlik fotoğraflarına, eğitim bilgilerinden ikâmetgah bilgilerine kadar birçok bilgi yer alıyor. Bozkurt, paylaşımında verileri test ettiğini ve doğru çıktığını ifade etti.