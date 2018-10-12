En İyisinden En Kötüsüne Venom Dahil Yedi Örümcek Adam Filmi

Venom filminin gelmesinin ardından gözler yine Örümcek Adam döndü. Herkes filmleri ayrı bir sıraya koyuyor, biz de bir liste yapalım dedik.

Örümcek Adam, dünyanın en çok para kazandıran çizgi roman kahramanı. Bu yüzden de sinemada kendisini oldukça sık görüyoruz. Öyle ki Örümcek Adam ile özdeşleşmiş olan Venom, kendi başına örümceksiz bir evrene bile çıkabiliyor.

Venom filmi, Örümcek Adam olmayan bir evrende geçtiği için tabii ki önceki filmlerde gördüklerimizle alakası yok. Bu filmde Eddie Brock'un hikayesini izliyoruz. Çizgi romanlardaki Lethal Protector hikayesi üzerine yapılmış bu karakter, en son box office rekorlarını da yenilemişti.

Süper kahraman filmleri furyasına 2002'de katılan Örümcek Adam, 2012'de reboot yemiş, en son da Marvel evrenine kiralık gidip yeni bir oyuncu tarafından yeni bir şekilde canlandırılmıştı. Filmlerin hangisinin daha iyi olduğu hep tartışılmıştır, bir sıralama da biz yapalım.

7 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

Bakın bunun birincisine insanlar zor katlandı, ufak şeylere umut bağlayıp serinin toparlamasını umdular. İşte bu film, o umutları da söküp atması için yapıldı. Hayranların gazını almak için bir araba kötü adamı ve bir kutu çizgi romanı birleştirip film yapmaya kalkınca olmuyor tabii.

6- İnanılmaz Örümcek Adam (2012)

Andrew Garfield kötü bir oyuncu değil. Emma Stone ile uyumları da güzeldi. Onun dışında da hiçbir vasfı olmayan, hiçbir yenilik barındırmayan, Raimi'nin filminin dümdüz kopyası bir şey izledik. Hiç izlemesek de bir şey kaybetmezmişiz yani. Ha, Sony bu filmi daha ziyade karakterin haklarını kaybetmemek için yaptı ama olsun. Hadi bunu film haklarını kaybetmemek için yaptılar, peki bir üstteki filmi niye yaptılar ki?

5- Venom (2018)

Venom çok da iyi bir film değildi, ama en azından bir hikayeyi derli toplu anlatmayı başardı. Aldığı olumsuz yorumlara rağmen ulaştığı gişe başarısı ve seyirci sayısı da ortada. Ha tekrar tekrar izlenecek bir film mi, değil. Venom da bir Örümcek Adam değil, ama İnanılmaz Örümcek Adam serisinden iyi olduğu da kesin.

4- Örümcek Adam 3 (2007)

Venom'un ilk çıktığı, Toby Maguire'ın son kez Örümcek Adam olduğu film. Örümcek Adam-Venom dövüşünü çok bekledik ama Venom'u ne yönetmen ne senarist nasıl kullanacağını bilmiyordu. Kaldı ki ortada bir de Sandman ve Harry Osborn olunca kötülere çok bir zaman da kalmadı.

3- Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017)

Eve dönüş filmi, tam olarak İnanılmaz Örümcek Adam serisinin yapması gerekeni yapıp seriye taze kan sağladı. Tom Holland'ın gerçekten başarılı bir performans sergilediği film Marvel Sinematik Evreni'nde olmanın nimetlerinden de faydalandı. En önemlisi de doğru düzgün bir hikaye anlatan eğlenceli bir film olmayı başardı.

2- Örümcek Adam (2002)

Marvel Evreni başlamadan yıllar önce Örümcek Adam vardı. "Örümcek Adam" karakterin ortaya çıkışını çok basit ve güzel şekilde anlatmıştı. Paylaşılan evren yok, oradan girip buraya çıkan adamlar yok, arada bir yerde bir takım olaylar olmuş, onları bilmeye gerek yok. Böyle kendi başına, güzel bir film.

1- Örümcek Adam 2 (2004)

Doktor Ahtapot'u oynayan Alfred Molina'nın muhteşem performansı, "Dikkatli olun, o bir kahraman" diyaloğu, tren sahnesi, olay örgüsü... İlk filmde beğenilen her şeyin üstüne koyan bir filmdi Örümcek Adam 2.