vivo, dünyanın en ince katlanabilir akıllı telefonunu rakip modellerden büyük bir bataryayla satışa sunmaya hazırlanıyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı kalabalıklaşmaya devam ederken firmalar da rekabette öne çıkmak için farklı yöntemler deniyor. Huawei üçe katlanan modelle, Honor ise dünyanın en ince katlanabilir telefonuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. vivo'nun yeni modeli X Fold 4'ün ise Honor Magic V3'ten daha ince olacağı iddia ediliyor.

İddialara göre vivo X Fold 4, 8 ile 9 mm arasındaki bir inceliğe sahip olacak. Bu da yeni akıllı telefonun katlı hâlinin Honor V3'ten daha ince olacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu modelin 210 gram civarındaki ağırlığı ile aynı zamanda en hafif katlanabilir telefon olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Batarya kapasitesi 6000 mAh olacak

Daha ince ve daha hafif bir telefon olacak olan X Fold 4, 6000 mAh batarya ile gelecek. Bu da yeni telefonun daha büyük bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Daha ince ve daha hafif bir telefonda daha büyük bir bataryanın oldukça etkileyici olacağı şüphe götürmüyor.

Diğer iddiaların arasında ise katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle geleceği, 50MP üçlü kamera sistemine sahip olacağı, kablosuz şarj teknolojisi barındıracağı ve IPX8 su ve toz geçirmezlik sertifikasıyla geleceği ifade edildi.

vivo X Fold 4'ün ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni katlanabilir telefonun Nisan 2025'te Çin'de satışa çıkması bekleniyor.