vivo, Android 15 güncellemesini Pixel 9'dan önce bazı amiral gemisi cihazlarına sunarak sektördeki diğer oyuncuları geride bıraktı.

Çinli teknoloji şirketi vivo, Android 15 güncellemesini resmen duyurdu ve bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Google henüz Android 15’i piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürürken, vivo, bu güncellemeyi Pixel 9’dan bile önce bazı amiral gemisi cihazlarına sunarak sektördeki diğer büyük oyuncuları geride bıraktı.

Android 15 güncellemesi, vivo X100 serisi, X Fold 3 Pro ve iQOO 12 modellerine kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, daha güvenli bir deneyim için "Özel Alan" özelliğine erişim sağlıyor. Bu özellik kişisel uygulamaları düzenlemeye ve ekran paylaşımını kısıtlamaya imkan tanıyor.

vivo, teknoloji dünyasında rekabetin giderek kızıştığını gösteriyor

Ayrıca yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme aracı, kullanıcılara istenmeyen nesneleri fotoğraflardan silme imkanı sunuyor. Diğer bir yenilik ise çevredeki konuşmaları anlık olarak ekrana yansıtan canlı transkripsiyon özelliği.

vivo’nun bu hızlı güncelleme süreci, teknoloji dünyasında rekabetin kızıştığını gösteriyor. Samsung’un güncellemeleri için henüz kesin bir tarih belirlenmemişken, vivo’nun yaptığı bu atak kullanıcılar arasında heyecan yaratmış durumda.