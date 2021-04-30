Vivo, Türkiye'deki Üretimine Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Bir süre önce Türkiye'de yatırım kararı alan Vivo, seri üretim için geri sayıma başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre tam kapasiteli seri üretim, önümüzdeki hafta başlıyor. Vivo'nun Türkiye'de üreteceği ilk modeller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtılacak.

Bundan bir süre önce, Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun Türkiye'de bir fabrika kiraladığı ve ülkemizde akıllı telefon üretimi yapacağı bilgileri ortaya çıkmıştı. Gebze Güzeller OSB'de 13 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu fabrika ile ilgili gelen son bilgiler, Vivo'nun seri üretim için gün saydığını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre Vivo, şu günlerde Türkiye'de üreteceği modeller için deneme üretimleri yapmakla meşgul.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, Türkiye'de üretim kapsamında 25 milyon dolarlık yatırım yapmış olacak. Bu yatırımın tamamlanması birkaç yıl sürecek ve her şey tamamlandığında, Çinli üretici Türkiye'de 2 bin kişiyi istihdam etmiş olacak. Vivo'nun şimdiki istihdam miktarı ise 200 civarında. Şirket, yıl sonuna kadar bu kapasitenin 800'e ulaşacağını ifade ediyor.

İşte Vivo'nun Türkiye'de üretim yapacağı tesis

Vivo yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, mayıs ayının ilk haftasında tam kapasiteli seri üretime başlayacak. Yani Vivo, önümüzdeki günlerde "Made in Turkey" ibareli akıllı telefonlarını resmen üretmiş olacak. Şirketin Türkiye'de üreteceği ilk akıllı telefonlar ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtılacak. Hatta bu tanıtım için de planlama süreci başlatılmış.

Bir buçuk yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Vivo, dünyanın pek çok yerinde aktif olmaya devam ediyor. Geliştirdiği ürünlerle tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başaran şirket, Türkiye hamlesiyle dünya genelindeki 6. üretim tesisini devreye almış olacak. Böylelikle Vivo'nun dünya genelindeki tüketicilere ulaşması kolaylaşmış olacak. Türkiye'de üretilen akıllı telefonların diğer ülkeleri nasıl etkileyeceği bilinmez ancak ülkemizdeki tüketiciler, bu cihazlara ithal telefonlara kıyasla yüzde 30 kadar daha uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.