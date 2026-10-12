Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri konumundaki Çin merkezli vivo, geçtiğimiz ay V80 Lite 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen tanıtmıştı. Bu telefon, 10000 mAh bataryaya sahip olmasıyla büyük dikkat çekiyordu.
Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak özelliklerle donatılan yeni vivo V80 Lite modeli resmen Türkiye’de satışa çıktı. Gelin özellikleri ve fiyatına bakalım.
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vivo V80 Lite 5G Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|6 GB + 128 GB
|37.999 TL
|6 GB + 256 GB
|41.999 TL
vivo V80 Lite 5G özellikleri
|Ekran
|6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 2000 nit, AMOLED
|İşlemci
|Dimensity 7300e
|RAM
|6/8 GB
|Depolama
|18/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|10.000 mAh (44W)
|İşletim sistemi
|OriginOS 6 (Android 16)