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10.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon vivo V80 Lite 5G Türkiye'de: İşte Fiyatı

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vivo'nun geçtiğimiz ay tanıttığı 10.000 mAh bataryalı telefonu V80 Lite 5G, resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

10.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon vivo V80 Lite 5G Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri konumundaki Çin merkezli vivo, geçtiğimiz ay V80 Lite 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen tanıtmıştı. Bu telefon, 10000 mAh bataryaya sahip olmasıyla büyük dikkat çekiyordu.

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Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak özelliklerle donatılan yeni vivo V80 Lite modeli resmen Türkiye’de satışa çıktı. Gelin özellikleri ve fiyatına bakalım.

İçerikten Görseller

10.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon vivo V80 Lite 5G Türkiye'de: İşte Fiyatı
vivo1
v

vivo V80 Lite 5G Türkiye fiyatı

vivo1

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 37.999 TL
6 GB + 256 GB 41.999 TL

vivo V80 Lite 5G özellikleri

v
Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 2000 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 7300e
RAM 6/8 GB
Depolama 18/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 10.000 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)
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