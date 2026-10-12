vivo'nun geçtiğimiz ay tanıttığı 10.000 mAh bataryalı telefonu V80 Lite 5G, resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri konumundaki Çin merkezli vivo, geçtiğimiz ay V80 Lite 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen tanıtmıştı. Bu telefon, 10000 mAh bataryaya sahip olmasıyla büyük dikkat çekiyordu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak özelliklerle donatılan yeni vivo V80 Lite modeli resmen Türkiye’de satışa çıktı. Gelin özellikleri ve fiyatına bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

vivo V80 Lite 5G Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 37.999 TL 6 GB + 256 GB 41.999 TL

vivo V80 Lite 5G özellikleri