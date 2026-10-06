vivo; bataryasından ekranına kadar her detayıyla dikkat çekmeyi başaran yeni V80 modelini tanıttı.

Türkiye’de en çok ilgi gören telefon markalarından biri konumundaki vivo, üst düzey telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, V serisi modellerine bir yenisini daha ekledi. Hindistan’da gerçekleştirilen bir lansman ile vivo V80 modeli resmen bizlerle buluşturuldu.

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vivo V80, işlemcisinden ekranına kadar her konuda amiral gemisi seviyesinde özelliklerle donatılıyor. Cihazın arkasında iPhone benzeri soldan sağa uzanan bir kamera adası mevcut. Önünde ise ince çerçeveli delikli ekran görüyoruz. 7,79 mm kalınlığa ve 210 gram ağırlığa sahip.

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vivo V80 neler sunuyor?

Ekran 6,59 inç, 144 Hz, FHD+, 5000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7200 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 7 (Android 17)

Cihazın ön yüzünde** 6,59 inç büyüklüğünde kompakt bir AMOLED ekran** yer alıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu panel, 144 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit seviyesine kadar çıkabilen tepe parlaklık değeriyle üst seviye bir görsel deneyim vaat ediyor.

Performans tarafında Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alan vivo V80, Android 17 tabanlı OriginOS 7 işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk telefonlar arasında yer alma ünvanını taşıyor. 8 GB RAM ve 128’den 512 GB’a kadar çıkan depolamayla geldiğini de eklemeden geçmeyelim.

vivo, bu modelinde de üst seviye kamera deneyimi sunmak için Zeiss iş birliğine gidiyor. Arkada OIS ve otomatik odaklama destekli 50 MP’lik Sony LYT 700V sensörü görüyoruz. Ona 3x optik zoom destekli 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı eşlik ediyor. Önde 50 MP’lik selfie kamerası olduğunu belirtelim. 7200 mAh kapasiteli ve 90W hızlı şarj destekli bataryayla kutudan çıktığını da ekleyelim. Fiyatları 653 dolardan başlıyor, 829 dolara kadar çıkıyor.