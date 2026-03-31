Kamerası Başta Olmak Üzere Her Özelliğiyle Büyüleyen Telefon vivo X300 Ultra Tanıtıldı

vivo, amiral gemisi X300 serisine bir telefon daha ekledi. X300 Ultra ismiyle gelen bu cihaz, gelişmiş kamera sistemi başta olmak üzere her özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden vivo, gelişmiş özellikler sunan telefonlarıyla ülkemüzde de büyük ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirket, V300 amiral gemisi telefonlarına yeni 2 model ekledi. Bunlardan en dikkat çekeni hiç şüphesiz vivo V300 Ultra’ydı.

vivo V300 Ultra modeli ön tarafında ince çerçevelere sahip delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise ortaya yerleştirilen yuvarlak ada içinde bir kamera kurulumu görüyoruz. Tıpkı diğer V300 serisi telefonlar gibi bu cihazda da kamerada ZEISS iş birliği devam ediyor ve en üst seviye görüntüleme deneyimi sunuluyor. Telefonun yeşil, gümüş ve siyah renklerde geleceğini belirtelim.

vivo X300 Ultra neler sunuyor?

X300 Ultra modelinde 6,82 inçlik 1440x3168 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Ultra XDR AMOLED bir ekran var. Cihaz, en gelişmiş Qualcomm işlemci olan Snadpragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 12 GB veya 16 GB RAM ile 256 GB’tan 1 TB’a çıkan batarya eşlik ediyor.

Telefonun arka tarafında yepyeni bir ana kamera var. Bu kamera; 35 mm odak uzaklığına sahip daha büyük 1/1.12 inçlik f/1.85 diyafram açıklığında 200 MP Sony Lytia 901. Ona 14 mm’lik 50 MP’lik f/2.0 açıklığa sahip Sony LYTIA 818 ultra geniş kamera eşlik ediyor. Son olarak da gimbal seviyesinde stabilizasyona sahip 200 MP’lik 85 mm’lik Samsung’un HP0 sensörünü telefoto kamera olarak görüyoruz. Önde ise f/2.5 açıklıkta 50 MP’lik selfie kamerası var.

Cihaz, 12 spektral kanala sahip Blueprint Orijinal Renkli Kamera sistemi ve gelişmiş renk doğruluğu için özel bir sensör içeriyor. vivo’nun renk işleme teknolojisi, parlaklık ve tonu yönetmek için özel bir renk görünüm modelini de içeriyor. Bunlar dışında tüm lenslerde 4K 120fps Dolby Vision ve 4K 120fps 10-bit Log kayıt desteği, tüm kameralarda OIS stabilizasyonu, dört mikrofonlu dizi ve 3D LUT içe aktarma desteği var. Ayrıca zoom özelliklerini iyileştirmek için iki harici telekonvertör modülü de sunulacak. Zeiss G2 modülü 8.7x zoom ile 200 mm odak uzaklığı, G2 Ultra ise bunu 400 mm’ye çıkaracak.

Bunlar dışında telefonda 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6600 mAh’lik batarya görüyoruz. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile kutudan çıkacak cihaz, Çin’de 1013 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. En üst seviye 16 GB / 1 TB versiyonun fiyatı 1736 dolarlara kadar çıkıyor. Küresel piyasada fiyatlarının nasıl olacağı konusunda bir bilgi yok.

vivo X300 Ultra teknik özellikleri