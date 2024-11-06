Volkswagen'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka, Polo hariç tüm modellere zam yaptı. İşte güncel Volkswagen fiyatları...

Alman otomobil devi Volkswagen, ekim ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Polo dışındaki tüm otomobillerine zam yaptı. Fiyatlar alıp başını gitmiş durumda...

Peki Volkswagen'in Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Polo 1.202.000 TL 1.202.000 TL T-Cross 1.617.000 TL 1.658.000 TL Taigo 1.538.000 TL 1.577.000 TL Yeni Golf 1.542.000 TL 1.581.000 TL T-Roc 1.879.000 TL 1.926.000 TL Yeni Tiguan 2.248.000 TL 2.305.000 TL Yeni Passat 2.334.000 TL 2.393.000 TL Touareg 8.820.000 TL 9.040.000 TL

Polo fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.202.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.332.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.436.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.656.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.220 TL Impression, Life, Style Açılır Cam Tavan 38.560 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 115 PS, Benzinli Life, Manuel 1.658.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.853.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.965.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.039.000 TL

Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.790 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.577.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.795.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.022.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.109.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.153.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.303.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.580 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 39.220 TL Life, Style, R-Line

Yeni Golf fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.581.000 TL 1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.878.000 TL 1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.120.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.254.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.406.000 TL 2.0 TSI 320 PS, Benzinli R, Otomatik 4.536.000 TL 2.0 TSI 245 PS, Benzinli GTI, Otomatik 3.388.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.100 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 44.660 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.926.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.161.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.409.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 16.130 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 52.240 TL Life, Style, R-Line

Yeni Tiguan fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.305.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 2.706.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.910.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 3.986.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.251.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 14.700 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 52.060 TL Life, Elegance, R-Line

Yeni Passat fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 2.393.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 2.701.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.012.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.094.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 4.678.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 4.706.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.792.000 TL

Yeni Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 26.680 TL Business, Elegance Açılır Cam Tavan 52.310 TL Business, Elegance

Touareg fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 9.040.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 9.440.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Kasım 2024