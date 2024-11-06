Volkswagen'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka, Polo hariç tüm modellere zam yaptı. İşte güncel Volkswagen fiyatları...
Alman otomobil devi Volkswagen, ekim ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Polo dışındaki tüm otomobillerine zam yaptı. Fiyatlar alıp başını gitmiş durumda...
Peki Volkswagen'in Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Polo
|1.202.000 TL
|1.202.000 TL
|T-Cross
|1.617.000 TL
|1.658.000 TL
|Taigo
|1.538.000 TL
|1.577.000 TL
|Yeni Golf
|1.542.000 TL
|1.581.000 TL
|T-Roc
|1.879.000 TL
|1.926.000 TL
|Yeni Tiguan
|2.248.000 TL
|2.305.000 TL
|Yeni Passat
|2.334.000 TL
|2.393.000 TL
|Touareg
|8.820.000 TL
|9.040.000 TL
Polo fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 80 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.202.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.332.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.436.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.656.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.220 TL
|Impression, Life, Style
|Açılır Cam Tavan
|38.560 TL
|Impression, Life, Style
T-Cross fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 115 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.658.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.853.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.965.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.039.000 TL
Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.790 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.577.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.795.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.022.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.109.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.153.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.303.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.580 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|39.220 TL
|Life, Style, R-Line
Yeni Golf fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.581.000 TL
|1.0 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.878.000 TL
|1.0 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.120.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.254.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.406.000 TL
|2.0 TSI 320 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|4.536.000 TL
|2.0 TSI 245 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|3.388.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.100 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|44.660 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.926.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.161.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.409.000 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|16.130 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|52.240 TL
|Life, Style, R-Line
Yeni Tiguan fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.305.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|2.706.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.910.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|3.986.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|4.251.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|14.700 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|52.060 TL
|Life, Elegance, R-Line
Yeni Passat fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|2.393.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|2.701.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|3.012.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.094.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|4.678.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.706.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|4.792.000 TL
Yeni Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|26.680 TL
|Business, Elegance
|Açılır Cam Tavan
|52.310 TL
|Business, Elegance
Touareg fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|9.040.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|9.440.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|40.200 TL
|Elegance, R-Line