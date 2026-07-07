Batman’in Yeni Oyuncağı Olmaya Aday: Volkswagen ID.DIN T14 Konsepti Görücüye Çıktı!

Volkswagen'in stajyer tasarımcısının ilginç konsepti, Volkswagen Tasarım Başkanı Andreas Mindt tarafından paylaşıldı.

Bugüne kadar Volkswagen'i daha çok pratik hatchback’leri ve aile dostu SUV’leriyle tanıdık ancak yeni bir konsept araç, ezberleri tamamen bozmaya kararlı.

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Bu sefer karşımızda Volkswagen logolu bir süper otomobil var. Evet, gerçek değil ama kesinlikle gerçek olmayı hak eden türden.

Stajyer tasarımcıdan modellemeye

Volkswagen, çeyrek asır önceki W12 prototiplerinden beri süper araç defterini kapatmış, bu ligi gruptaki Lamborghini ve Bugatti gibi lüks kardeşlerine bırakmıştı. Ta ki Fabian Reitz isimli bir stajyer tasarımcı "Ben bu oyunu bozarım" diyene kadar. Reitz’ın staj projesi olarak geliştirdiği VW ID.DIN T14 konsepti, sadece kağıt üstünde kalmadı; şirket yöneticilerinin aklını başından alarak üç boyutlu bir model hâline getirildi.

Volkswagen Tasarım Başkanı Andreas Mindt’ın sosyal medyada gururla paylaştığı bu canavar; keskin hatları, dar cam tavanı ve agresif duruşuyla kelimenin tam anlamıyla "göz alıyor". Hatta gözlerinizi biraz kısarak bakarsanız, bir sonraki Batman filminde kötü karakter Penguen’in ya da bizzat Kara Şövalye'nin bu aracı asfalta indirmek isteyeceğine yemin edebilirisiniz.

Aracın tasarımında bayağı bir farklılıklar var. Konsept, çamurlukların içinden fırlayan yüksek teknolojili Leica kameralarla çevreyi dikizliyor. Yani sıradan yan aynalar yok. Büyük aerodinamik kapaklı jantlar ise fütüristik tasarımı kusursuzca tamamlıyor.

Şimdilik sadece bir stajyerin tasarımından ibaret olan ID.DIN T14, bu hâliyle bile gözlerimizi parlatmaya yetti.