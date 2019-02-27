Volkswagen, SUV’lerinin En Güçlüsü Touareg V8 TDI’I Tanıttı

Volkswagen’in şimdiye kadarki en güçlü SUV aracı olan Touareg V8 TDI’ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Volkswagen’in yeni araçları peş peşe tanıtılıyor. T-Roc’un performanslı modeli R’ı tanıtan Alman üretici, bugün de SUV’si Touareg’in performanslı versiyonunu tanıttı.

Yeni Touareg’in modeli V8 TDI olarak adlandırıldı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda canlı kanlı göreceğimiz araç, hem Touareg’lerin hem de Volkswagen SUV’lerin en güçlüsü olarak gösteriliyor.

Aracın motoru V8 turbo dizel olarak seçildi. Bu motorun tork değeri 900 Nm, gücü ise 422 beygir. Touareg bu sayede 0’dan 100’e 4.9 saniyede çıkmayı başarıyor. Aracın maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s’e sınırlandırılmış durumda. Motor ayrıca Avrupa’nın emisyon standardı 6d-TEMP’e de uygun şekilde tasarlandı. Bu motoru aslında daha önce başka bir araçta görmüştük. Yine VW bünyesindeki Audi’nin SQ7 TDI adlı SUV modelinde de bu motor kullanılıyor.

Her ne kadar VW bu aracın “Alman bir üreticiden alabileceğiniz en güçlü dizel SUV” olduğunu söylese de bu çok da doğru değil. Audi SQ7 TDI hala bazı bölgelerde satışta ve 435 beygirlik gücüyle Touareg V8 TDI’dan daha güçlü. Kıstasımız beygir gücü olduğunda ilk nesil Touareg’lerin bir kısmı da yeni araçtan daha kuvvetli. İlk nesildeki seçenekler arasında 12 silindirli, 450 beygir araçlar da yer alıyordu.

Aracın satış fiyatı ve hangi ülkelerde satışta olacağı şu an için netleşmedi.