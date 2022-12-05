Volvo, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel fiyatlar, Kasım 2022 fiyatlarından yüksek. İşte Volvo'nun güncel sıfır araba fiyatları...

Dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvo, Türkiye'de de en popüler markalar arasında yer alıyor. Yaptığımız araştırmalarda ise 2023 model Volvo'ların Türkiye'ye giriş yaptığını görüyoruz. Daha da dikkat çeken şeyse Volvo, Türkiye'de sadece hibrit ve elektrik motorlu model satacak oluşu. Şirketin içten yanmalı tek bir modeli mevcut.

Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Aralık 2022 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Fiyatları resmi internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Volvo araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı S60 1.580.425 TL 1.643.437 TL (%4,0 zam) S90 2.034.076 TL 2.094.964 TL (%3,0 zam) V90 2.207.300 TL 2.273.380 TL (%3,0 zam) XC40 1.408.169 TL 1.436.291 TL (%2,0 zam) C40 1.773.327 TL 1.773.327 TL zam yok XC60 2.091.807 TL 2.175.292 TL (%4,0 zam) XC90 3.238.974 TL 3.368.331 TL (%4,0 zam)

S60 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat S60 B5 AWD, Hibrit Plus, Otomatik 1.643.437 TL S60 B5 AWD, Hibrit Ultimate, Otomatik 1.884.747 TL

S90 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat S90 B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.166.442 TL S90 B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.166.442 TL S90 B5 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.302.821 TL S90 B6 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.094.964 TL S90 B6 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.094.964 TL S90 B6 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.231.283 TL S90 Recharge, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.366.128 TL S90 Recharge, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.366.128 TL

V90 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V90 B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.273.380 TL V90 B5 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.439.258 TL V90 B6 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.278.690 TL V90 B6 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.444.568 TL

XC40 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat XC40 T2, Benzinli Plus Bright, Otomatik 1.436.291 TL XC40 Recharge, Hibrit Plus Bright, Otomatik 1.634.758 TL XC40 Recharge, Hibrit Plus Dark, Otomatik 1.634.758 TL XC40 Recharge, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.735.567 TL

C40 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat C40 Recharge P6, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.773.327 TL C40 Recharge P8, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.946.284 TL

XC60 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat XC60 B4 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.175.292 TL XC60 B4 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.175.292 TL XC60 B4 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.464.746 TL XC60 B6 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.236.239 TL XC60 B6 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.236.239 TL XC60 B6 AWD, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.525.723 TL XC60 Recharge T8, Hibrit Plus Bright, Otomatik 2.454.687 TL XC60 Recharge T8, Hibrit Plus Dark, Otomatik 2.454.687 TL XC60 Recharge T8, Hibrit Ultimate Bright, Otomatik 2.641.982 TL XC60 Recharge T8, Hibrit Polestar Engineered, Otomatik 2.866.743 TL

XC90 fiyatları - Aralık 2022