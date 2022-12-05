Dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvo, Türkiye'de de en popüler markalar arasında yer alıyor. Yaptığımız araştırmalarda ise 2023 model Volvo'ların Türkiye'ye giriş yaptığını görüyoruz. Daha da dikkat çeken şeyse Volvo, Türkiye'de sadece hibrit ve elektrik motorlu model satacak oluşu. Şirketin içten yanmalı tek bir modeli mevcut.
Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Aralık 2022 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Fiyatları resmi internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Volvo araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|S60
|1.580.425 TL
|1.643.437 TL (%4,0 zam)
|S90
|2.034.076 TL
|2.094.964 TL (%3,0 zam)
|V90
|2.207.300 TL
|2.273.380 TL (%3,0 zam)
|XC40
|1.408.169 TL
|1.436.291 TL (%2,0 zam)
|C40
|1.773.327 TL
|1.773.327 TL zam yok
|XC60
|2.091.807 TL
|2.175.292 TL (%4,0 zam)
|XC90
|3.238.974 TL
|3.368.331 TL (%4,0 zam)
S60 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|S60 B5 AWD, Hibrit
|Plus, Otomatik
|1.643.437 TL
|S60 B5 AWD, Hibrit
|Ultimate, Otomatik
|1.884.747 TL
S90 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|S90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.166.442 TL
|S90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.166.442 TL
|S90 B5 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.302.821 TL
|S90 B6 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.094.964 TL
|S90 B6 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.094.964 TL
|S90 B6 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.231.283 TL
|S90 Recharge, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.366.128 TL
|S90 Recharge, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.366.128 TL
V90 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.273.380 TL
|V90 B5 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.439.258 TL
|V90 B6 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.278.690 TL
|V90 B6 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.444.568 TL
XC40 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|XC40 T2, Benzinli
|Plus Bright, Otomatik
|1.436.291 TL
|XC40 Recharge, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|1.634.758 TL
|XC40 Recharge, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|1.634.758 TL
|XC40 Recharge, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.735.567 TL
C40 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|C40 Recharge P6, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.773.327 TL
|C40 Recharge P8, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.946.284 TL
XC60 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|XC60 B4 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.175.292 TL
|XC60 B4 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.175.292 TL
|XC60 B4 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.464.746 TL
|XC60 B6 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.236.239 TL
|XC60 B6 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.236.239 TL
|XC60 B6 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.525.723 TL
|XC60 Recharge T8, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|2.454.687 TL
|XC60 Recharge T8, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|2.454.687 TL
|XC60 Recharge T8, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|2.641.982 TL
|XC60 Recharge T8, Hibrit
|Polestar Engineered, Otomatik
|2.866.743 TL
XC90 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|3.368.331 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|3.368.331 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|3.608.491 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultimate Dark, Otomatik
|3.608.491 TL
|XC90 B6 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|3.461.492 TL
|XC90 B6 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|3.461.492 TL
|XC90 B6 AWD, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|3.692.389 TL
|XC90 B6 AWD, Hibrit
|Ultimate Dark, Otomatik
|3.692.389 TL
|XC90 Recharge T8, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|3.589.552 TL
|XC90 Recharge T8, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|3.589.552 TL
|XC90 Recharge T8, Hibrit
|Ultimate Bright, Otomatik
|3.820.448 TL
|XC90 Recharge T8, Hibrit
|Ultimate Dark, Otomatik
|3.820.448 TL