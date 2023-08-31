WhatsApp'ın Android uygulamasının arayüzde yeni bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı. Beta sürümde tespit edilen özellik, uygulamanın daha sade görünmesini sağlayacak. Yeni arayüzün ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir arayüz çalışmaları ile gündemde. Bu bağlamda, birkaç ay önce Android kullanıcılarına ulaşan bir güncelleme ile WhatsApp'ın Android sürümü, bir nebze daha iOS sürüme benzemeye başladı.

Öte yandan; geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise WhatsApp'a mesaj filtreleme özelliği geleceğini aktardık. Kullanıcılar, arayüzün üst kısmındaki seçenekleri kullanarak iş veya özel hayatları gibi kategoriler seçebilecek, sadece o mesajları görüntüleyebileceklerdi. WhatsApp'ın "2.23.18.18" kodlu Android beta sürümü, uygulamanın arayüzünde yeni bir değişimle daha karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Yapılacak çalışmalar, WhatsApp'ın ikonik yeşil renginin uygulamaya yavaş yavaş veda edeceğini gösteriyor.

WhatsApp'ın yeni arayüzü işte böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere; WhatsApp artık daha sade ve beyaz tonda kullanılabilecek. Üst menüdeki yeşil renkli alan, yeni arayüzde beyaz renkli olacak. WhatsApp'la özdeşleşen yeşil renk ise WhatsApp logosu ile mesaj oluşturma butonuna hayat verecek. Ayrıca navigasyon bölümü aşağı alınmış ve mesaj listesinin üstüne filtreler eklenmiş durumda.

WhatsApp'ın yeni arayüzü karanlık modda böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni arayüzü henüz geliştirme aşamasında. Buradan, değişikliklerin kullanıcılara ulaşması için biraz bekleyeceğimiz sonucuna ulaşabiliriz.