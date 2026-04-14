WhatsApp'a Çok Önemli Bir Bir Güvenlik Özelliği Geliyor!

WhatsApp, "Bağlı Cihaz Aktivitesi" isimli harika bir güvenlik özelliği getirecek. Hesabınıza bağlı cihazlardaki şüpheli aktiviteler hakkında anında bildirim alabileceksiniz.

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcıların güvenli bir deneyim yaşaması için de birçok işlev sunuyordu. Herkesin de bildiği üzere uygulamayı yalnızca tek cihazda değil, farklı cihazlardan da kullanmak mümkündü.

Şimdi ise platformun bu konuda yepyeni bir özellik getireceği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen özellik, bağlı cihazlardaki aktivitelerinizle alakalı olacak.

Bağlı cihazlardaki aktivitelerinizi görebileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere uygulamaya “Bağlı Cihaz Aktivitesi” ismi verilen yeni bir bölüm eklenecek. Bu bölüm, kullanıcıyı hesabına bağlı olan diğer cihazlarda aynı zamanda bir aktivite olduğunda direkt bilgilendirebilecek. Böylece olası güvenlik sorunlarının önüne geçilebilecek, diğer cihazlarınızdaki şüpheli aktiviteler engellenebilecek.

Ne zaman bağlı bir diğer cihazda aktivite yaşanırsa direkt o anda gerçek zamanlı bildirimler alacaksınız. Yani siz tek cihaz kullanırken birden diğer bir cihazın sizin hesabınızı kullandığı bir durumda haberiniz olacak. Bildirimler, yalnızca ana cihazınız olarak belirlediğiniz cihazınıza gönderilecek.

Yeni özellik şimdilik test aşamasında ve Android sürümdeki beta kullanıcılarda deneniyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok ancak yakında geleceğini tahmin edebiliriz.