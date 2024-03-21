WhatsApp, sohbetlerde sabitlenebilen mesajların sayısında artışa gitti. Önceden sadece bir mesaj sabitlenebiliyordu.

WhatsApp, en çok istenen özelliklerden biri olan mesaj sabitlemeyi geçtiğimiz aralık ayında nihayet kullanıma sunmuştu. Bu özellik, grup veya bireysel sohbet fark etmeksizin istediğiniz mesajı belli süreler (24 saat, 7 gün ve 1 ay) boyunca sabitlemenize olanak tanıyordu.

Ancak özelliğin pek hoşa gitmeyen bir kısmı vardı. O da sabitlenebilecek mesajların sadece tek bir mesajla sınırlı olmasıydı. Başka bir mesajı sabitlemeye çalıştığınızda diğeri gidiyordu. Bugün bu sinir bozucu durum nihayet değişti.

Artık 3 mesaj sabitlenebilecek

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı bir duyuruyla mesaj sabitleme sınırının artırıldığını açıkladı. Kullanıcılar, artık 1 değil 3 mesajı sabitleyebilecek. Her sohbet için 3 sınırı olduğunu belirtelim. Sabitlediğiniz mesajlar, sohbetin en üstünde yer almaya devam edecek.

Gelen yeniliğin sevindirici olduğunu söylemek mümkün. Sabitleme özelliği, uzun süre aramamızın önüne geçerek önemli mesajları bulma konusunda çok işimize yarıyordu. Sayının artması da daha fazla önemli mesajı kaydedebileceğimiz anlamına geliyor.

Mesaj sabitleme özelliği bugün kullanıma sunulmaya başladı. Henüz herkese gelmemiş olabileceğini belirtelim. Gelmeyenlerin biraz beklemesi gerekebilir. Nasıl mesaj sabitleyeceğini bilmeyenler ise aşağıya göz atabilir:

WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir?

Adım #1: WhatsApp’ı açın.

WhatsApp’ı açın. Adım #2: Bir sohbete girin.

Bir sohbete girin. Adım #3: Sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve “Sabitle”ye dokunun.

Sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve “Sabitle”ye dokunun. Adım #4: Ne kadar süreliğine sabitlemek istediğinizi seçin ve mesajı sabitleyin. Aynı işlemi toplamda üç mesaja uygulayabileceksiniz.

WhatsApp, sabitlenen sohbet sayısını da artırmayı planlıyor: