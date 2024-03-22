WhatsApp, yapay zekâ destekli bir fotoğraf düzenleme aracı üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, arka plan değiştirme de dahil birçok yenilik sunacak.

Yapay zekâ destekli özellikler, artık sosyal medya platformlarında da sıkça kullanılmaya başladı. Şirketler, platformlara her geçen gün yeni yapay zekâ özellikleri getiriyor. Instagram, Facebook ve WhatsApp’ı bünyesinde bulunduran Meta da bunlardan biri.

Bugün Meta’nın WhatsApp’ta kullanıcıları çok sevindirecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni yapay zekâ özelliği fotoğraf düzenlemeye yarıyor. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun 2.24.713 kodlu beta sürümünde keşfedildi.

Arka plan değiştirilebilecek, görseli yapay zekâyla genişletmek mümkün olacak

WABetaInfo, yeni yapay zekâ aracının ne sunacağını gözler önüne seren bir ekran görüntüsünü de bizlerle buluşturdu. Görüntüden, özelliğin fotoğraf gönderirken çıkan düzenleme ekranı üzerinden kullanılabileceği ve 3 ayrı seçeneği bizlere sunacağı görüldü.

Yapay zekâ aracı, WhatsApp’ta paylaştığınız fotoğraflarınızı baştan aşağı değiştirmenize ve onları çok daha iyi hâle getirmenize olanak tanıyacak. İlk seçenek, size arka planı istediğiniz bir şekilde değiştirme imkânı sunuyor. İkincisi ise fotoğrafın stilini değiştirmeye yarıyor. Son yapay zekâ özelliği ise genişletme. Bu, tüm görselin genişletilebileceği anlamına geliyor. Boyut konusunda sıkıntı yaşayanların çok işine yarayabilir.

WhatsApp’taki fotoğraf deneyimini farklı bir seviyeye taşıyacak yapay zekâ destekli düzenleme özellikleri şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.