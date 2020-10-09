Hemsworth kardeşlerden Luke Hemsworth, Screen Rant ile yaptığı röportajda bir sonraki Wolverine olmak için aday olduğunu açıkladı. Böylece Wolverine olmak isteyen aktörler listesi bir kişiyi daha arasına aldı.

Disney'in Fox'u tam 71 milyar dolara satın almasının ardından Marvel Sinematik Evreni ve X-Men buluşması için gün saymaya başlamıştık. Bu zamanın hâlâ ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bununla birlikte X-Men dünyasının sevilen karakteri Wolverine de yeni filmde kimin hayat vereceğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Wolverine'i yeni seride canladırması mümkün olabilecek isimlerse her geçen gün artmaya devam ediyor. Hugh Jackman'ın neredeyse kariyerini adadığı karakter için şu ana kadar birçok aktör açıkça aday olmuş durumda. Bu aktörler arasına da son olarak Hemsworth kardeşlerden Luke Hemsworth katıldı.

Luke Hemsworth, Wolverine olmak istediğini söyledi:

Westworld yıldızı Luke Hemsworth, Screen Rant ile geçtiğimiz gün yaptığı bir röportajda Thor: Ragnarok'da kendisini gösterdiğinden beri bir mutant rolü üstlenmek istediğini itiraf etti. Luke, Wolverine rolü için can attığını "Hadi onu bir diğer Avustralyalıya verelim. Biraz göğüs kılı bırakmam gerekir ama Wolverine için hazırım." cümlesiyle ifade etti.

Luke Hemsworth, Wolverine'i canlandırmak istediğini belirten tek aktör değildi. Wolverine rolünü almak istediğini açıkça belirten aktörler arasında Keanu Reeves, Jason Momoa, Antony Starr ve Tom Payne gibi isimler de bulunuyordu. O isimlerin hikâyeleri ve dedikleriyse şöyleydi:

Keanu Reeves:

Keanu Reeves, yaşı nedeniyle Wolverine'i canlandıramayacak olduğunu düşünse de Kevin Feige, Reeves'i bir şekilde MCU'ya katmak için yollar düşündüğünü ifade etmişti. Keanu Reeves; daha önce Wolverine rolünde olmak istediğini itiraf etmişti.

Antony Starr:

The Boys'daki sinir bozucu Homelander rolünü daha da sinir bozucu haliyle önümüze sunmayı başaran başarılı oyuncu Antony Starr da Wolverine rolünde yer almak istediğini söyledi. Antony, 'MCU'da X-Men dünyasında hangi karakteri oynamak isterdin?' sorusuna Logan cevabını yapıştırmıştı.

Jason Momoa:

2019'daki Celebrity Fan Fest'de itirafını gerçekleştiren Jason Momoa, Wolverine olmayı çok istediğini ve karakteri hep severek büyüdüğünü açıklamıştı. Ancak kendisinin Warner Bros. ve DC Comics'de yer aldığını düşününce bu biraz düşük bir olasılık gibi duruyor. Fakat daha önce DC'de olup X-Men dünyasına geçen bir ismi hepimiz biliyoruz.

Fayssal Bazzi:

Netflix dizisi Stateless'da yer alan Fayssal, bir röportajında Hemsworth'e benzer bir şekilde "Avustralyalıyım, göğsüm kıllı, bir sonraki Wolverine olabilirim!" cümlesini kullanmıştı.

Tom Payne:

The Walking Dead'in Jesus'u, nisan ayında Comic Book'a Wolverine olmak istediğini, kendisinin boyu nedeniyle yemek ve çalışma için gereken paranın da daha az olabileceğini söyleyerek espri yapmıştı.

Taron Egerton:

Grammy, Altın Küre ve İngiliz Akademi Film ödüllerini kazanmayı başaran Taron, Wolverine için düşünüldüğü söylenen aktörler arasında başta geliyordu. Ancak Taron'un Wolverine olacağı hiçbir zaman kesinleşmemişti. Kendisi, Marvel'ı sevdiğini ancak bu tür dedikoduların bir kaynağının olmadığını belirtmişti.

Hugh Jackman (??):

Evet. Hugh Jackman, Wolverine olmayacağını defalarca söylemiş olsa da söylentilere göre Kevin Feige, Jackman'ı yeniden Wolverine yapmak için konuşmalara devam ediyor. Ancak bu görüşmelerin de şu an için bir kaynağı bulunmuyor.