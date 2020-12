Warner Bros'un önce ertelediği, daha sonra ise doğrudan internetten yayınladığı Wonder Woman 1984, DCEU içerisindeki en düşük puan alan yapımlardan biri oldu.

Warner Bros'un haklarını elinde bulundurduğu DC çizgi romanlarından uyarladığı en son filmi olan Wonder Woman 1984, pandemi nedeniyle vizyona girememişti. Daha önce vizyon tarihi ertelenen yapım internet üzerinden yayınlanmıştı.

Her ne kadar ilk film eleştirmenlerden ve izleyicilerden geçer not almış olsa da Wonder Woman 1984, gelen yorumlara göre sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Büyük merakla beklenen yapım, 200 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilmişti.

Suicide Squad'ın altında

Wonder Woman 1984, film değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'ta Fresh yani taze olarak nitelendirildi. Filmin yayın gününde yapımın "tazelik" oranı ise %89'dan %65'e düştü. Aslında Rotten Tomates sitesinde filmlere iyi ya da kötü yorumu yapılsa da genel olarak kabul yüzdesinin filmin kalitesi hakkındaki görüşü de yansıttığı düşünülüyor.

Açılış gününde Rotten Tomatoes'ta istediğini bulamayan WW84, iMDb'de de istediği gibi bir performans sergilemeyi başaramadı. Filmin notu izleyenler tarafından 5.9 olarak belirlendi. 6.0 puanlı Suicide Squad'ın altında kalan WW84, DCEU içerisinde yer alan en düşük notlu iki filmden biri oldu.

Ülkemizde de durum çok farklı olmadı. Özellikle ekşisözlük ve Twitter'da yapım çok ciddi eleştiriler aldı. Filme gelen eleştiriler genel olarak yapımın hikayesinin çok yüzeysel kaldığı ve genel olarak zayıf bir film sunulduğu yönündeydi.

Wonder Woman 1984'te kimler var?

Wonder Woman karakteri, diğer DC kahramanlarından çok daha uzun süredir yaşayan bir karakter olduğu için onun filmlerinde geçmişe ait hikayeler anlatılabiliyor. İlk filmde de 1. Dünya Savaşı yıllarına gitmiştik. Bu yapımda da 1984'e gidiyoruz.

Wonder Woman 1984'ün yönetmeni Patty Jenkins, Geoff Johns ile birlikte senaristliği de üstlenmişti. Yapımda Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal gibi isimler kamera karşısına geçmişti.