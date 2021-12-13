Wordpress ile en hızlı şekilde nasıl site nasıl yapılır? Site hazırlama, Wordpress kurulumu ve pratik bir şekilde site hazırlama işlemleri için genel bir rehber hazırladık.

Dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kodlu web site alt yapılarından olan Wordpress, pek çok kişiye kendi sitesini kurabilme imkanı veriyor. Yazılım konusunda geniş bir bilginiz olmasa dahi kendi web sitenizi kurabilir, Wordpress alt yapısı sayesinde hazır eklentilerin de katkısıyla sitenizi tasarlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak hizmet veren Wordpress, sürekli geliştirilen ve büyüyen bir alt yapı sunuyor. Bu sayede hem güvenlik konusunda hem de ihtiyaçlara çözüm konusunda hiçbir eksiklik hissedilmiyor. Belirli bir seviyeye kadar site tasarımı ihtiyacınızı karşılayacak olan Wordpress ile internet sitesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabını sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım.

WordPress ile internet sitesi nasıl hazırlanır?

Adım #1: Bir Wordpress planı seçin.

Adım #2: Alan adınızı ve barındırma sağlayıcınızı ayarlayın.

Adım #3: Wordpress’i yükleyin.

Adım #4: Tema seçimi yapın.

Adım #5: Web siteniz için içerik üretin.

Adım #6: Web sitenizi özelleştirin.

Adım #7: Eklentiler yükleyin.

Adım #8: Wordpress örneklerinden ilham alın.

Adım #1: Bir Wordpress planı seçin

Günümüzün açık ara en popüler CMS (içerik yönetim sistemi) sistemi olan Wordpress, oldukça işlevsel ve basit bir çalışma mantığına dayanıyor. Kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü ile bireysel kullanıcıların ve işletme sahiplerinin hemen hemen hepsine uygun bir web sitesi çözümü sağlıyor. Peki, Wordpress site kurulumu nasıl yapılır?

Öncelikle sitenizi oluşturmak için bir Wordpress planı seçmelisiniz. Bu yazımızda ücretsiz olan planlardan bahsedeceğiz. Wordpress.org sitesi ücretsiz olarak site kurmada size imkan sağlıyor. Tabi alan adı, hosting hizmeti (barındırma sağlayıcısı) ve diğer eklenti seçeneklerini profesyonel olarak kendiniz düzenlemek istiyorsanız bunları satın almanız gerekecek. Yazının devamında hepsinden bahsedeceğiz.

Öncelikle burayı tıklayarak sunulan planlar arasından seçim yapmanız gerekiyor. Bu planların hemen hemen hepsi aynı amaca hizmet ediyor. En büyük farklar ise aylık ücret, site özelleştirme gibi detayları kapsıyor. Yani temelde bir site açmak için en büyük paketi almanıza hiç gerek yok. Ücretsiz plan ile başlayabilirsiniz.

Adım #2: Alan adınızı ve barındırma sağlayıcınızı ayarlayın

Alan adınızı ayarlamak için (yani domain) bir alan adı sağlayıcısına ulaşmanız gerekiyor. Bu konuda Google üzerinde arama yaparak domain fiyatlarına bakabilir ve bir domain edinebilirsiniz. Ya da kullanmak istediğiniz alan adınızı Wordpress uzantısı ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kurulum süreçlerini araştırdıkça bu terimleri de çok rahat öğreneceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

Adım #3: Wordpress’i yükleyin

Wordpress resmi sitesi üzerinden işlemlerinizi yapmak oldukça kolay olacak. Türkçe bir kılavuz olduğu için süreci doğrudan yürütebileceksiniz. Ama farklı bir şekilde alan adı ve sunucu satın almak istiyorsanız, ülkemizde hizmet veren hosting firmalarına göz atabilirsiniz. Hosting firmasından sizin için projenize uyan bir hosting alabilir ve Wordpress sitenizi o hosting üzerine kurabilirsiniz. Bu noktalarda hiç kafanız karışmasın. Hosting şirketlerinin canlı destek hatlarına istediğiniz soruyu sorabilir ve hızlı yardım alabilirsiniz.

Satın almış olduğunuz hosting paneline giriş yapmanız için mail adresinize gelen linki tıklayın ve yüksek ihtimalle C panel olarak gelen menüye tıklayın. Burada Wordpress yazısını göreceksiniz (bulamazsanız doğrudan hosting şirketinize yazın, hiç panik yapmanıza gerek yok). Domaininizi (Alan adı) ve hosting hizmetinizi (Barındırma hizmeti) aldıktan sonra Wordpress kurulumunu bizzat C Panel menüsü üzerinden yapabilirsiniz.

Bu aşamada sitenin çatısı ve temeli tamam. Artık sitenin içiyle ilgilenme vakti. Burada da doğrudan size verilen site erişim paneline tıklayarak giriş bilgilerinizi girin ve Wordpress yönetim paneline erişin. Bulamazsanız kayıt olurken girmiş olduğunuz mail adresinize göz atın. Yine göremezseniz hosting hizmeti aldığınız firmaya ulaşın, teknik destek alarak hızlıca çözüme ulaşın. Artık bu işler çok daha seri ve kolay ilerliyor.

Adım #4: Tema seçimi yapın

Wordpress web sitenizi istediğiniz şekilde dizayn edebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Bu konuda çok sayıda düzen, biçimlendirme stili ve yazı tipi gibi seçeneklere ulaşabileceğinizi unutmayın. Wordpress oldukça fazla seçenek sunduğu için sınırsız bir özelleştirme hacmine sahip diyebiliriz.

Burayı tıklayarak birçok Wordpress temasına ve şablonuna göz atabilirsiniz. Ücretsiz tema ve şablonlar içinize pek sinmediyse bu konuda profesyonel Wordpress teması hizmeti veren sitelere, kuruluşlara göz atabilirsiniz.

Wordpress ilk kuruluşta oldukça sade bir tema uyguluyor. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Bu temanın ziyaretçilerinizi etkileyebileceğini pek söyleyemeyiz. Tabii ki tarzınıza göre temayı revize edebilir, üzerinde oynama yapabilir ya da bambaşka bir tema kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle görünüm, ardından da temalar bölümünü tıklamanız yeterli olacaktır.

Adım #5: Web siteniz için içerik üretin

Web siteniz için belki de en önemli şey içeriktir. Sitenize yazılar ve yeni sayfalar ekleyin. Daha sürecin başında olduğunuz için zaman içerisinde daha fazla bilgiye ve deneyime sahip olacaksınız. İstediğiniz zaman revize yapabilir ve istediğiniz sayfayı düzenleyebilirsiniz.

Bir gönderi veya sayfanın web sitenizin ana sayfası (veya herhangi bir sayfası) olarak kullanılmasını isteyip istemediğinize karar vererek işleme başlayabilirsiniz. Web sitenize bir gönderi eklemek için yönetici panelinize girdikten sonra Gönderiler'i ve ardından Yeni Ekle 'yi tıklayın. Bu şekilde her seferinde yeni bir içerik ekleyebilirsiniz.

Adım #6: Web sitenizi özelleştirin

İşin burası biraz daha ince detaylarla bezeli. Seçtiğiniz temadan ziyade web sitenizi çok daha etkili kılmak için özelleştirme yapmanız gerekiyor. Öncelikle yönetici kontrol paneline erişerek ayarlar, genel ögesini seçin ve buraya sitenizin sloganını ve başlığını ekleyin. Önizleme yaparak nasıl göründüğünü rahatlıkla anlayacaksınız. Url, e-posta, saat dilimi ve daha pek çok temel site bilgilerini bu bölümden değiştirebilirsiniz.

Adım #7: Eklentiler yükleyin

Eklentiler Wordpress alt yapısının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Sitenize işlevsellik katan, kullanıcı deneyimini artıran bütün eklentiler artı bir değer sunmaktadır. Ortalama olarak 55.000 eklenti arasından sitenizin amacına uygun eklentileri araştırıp bulabilir ve kurulumunu yapabilirsiniz. Bu konuda Wordpress web sitesinde olması gereken eklentileri inceleyebilir ve kategorinize göre en uyumlu eklentilerin kurulumunu yapabilirsiniz.

Bunun için panelinize gelin ve sol tarafta yer alan eklentiler bölümüne erişin. Buradan yeni ekle butonuna tıklayın ve istediğiniz eklentiyi arayın. Ardından seçtiğiniz eklentinin üzerine gelin ve şimdi kur seçeneğini tıklayın. Biraz bekledikten sonra da eklentiyi etkinleştir seçeneğine tıklayarak etkinleştirin.

Adım #8: Wordpress örneklerinden ilham alın

Bu adımda da Wordpress örneklerine göz atarak hangi temalardan nasıl sonuçların çıktığını, nasıl özelleştirmelerin yapıldığını görebilirsiniz. Wordpress web siteleriniz için size ilham olacak tasarımları bu bölümden görebilirsiniz.