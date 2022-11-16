World of Warcraft: Dragonflight'tan Sinematik Fragman

World of Warcraft'ın aylardır beklenen yeni genişleme paketi Dragonflight'tan heyecanı yükselten keyifli bir sinematik geldi. Genişleme paketi, ön siparişe açık ve 28 Kasım'da çıkış yapacak.

Oyun dünyasının en sevilen MMORPG'lerinden World of Warcraft, yıllardır çıkardığı yeni genişleme paketleri ile tekrar tekrar adından söz ettirmeyi başarıyor. 2004'te çıkıtğı günden itibaren milyonlara ulaşmayı başaran oyun son birkaç yıldır çıkardığı genişleme paketleriyle beklenen ilgiyi görememişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni genişleme paketi World of Warcraft: Dragonflight, hem oyunun eski hayranlarını etkilemeyi hem de yeni başlamak isteyenlere heyecan vermeyi başarmış gibi görünüyor.

Ezeli rakipler Horde ve Alliance bir arada ejderha sırtında

Dragonflight'tan yeni yayınlanan sinematikte ejderha sırtında bir troll ve bir dwarf görüyoruz. Horde ve Alliance üyesi bu ikili sinematiğin devamında devasa bir düşmana karşı birlikte mücadele ediyor gibi görünüyorlar. Dragonflight ile birlikte gelecek yeniliklerden biri de geçtiğimiz aylarda gelen ve Horde ile Alliance üyeleri arasında grup kurma imkanı sunan özelliğin genişlemesi. İlerde bu sistemin dungeon ve raid sistemlerine de entegre olabileceği düşünülüyor.

Sinematikte bir diğer can alıcı nokta ise tabii ki ejderhalar. WoW evreninin en sevilen üyelerinden olan ejderhaların hikayesine daha yakından bakabilecek olmanın yanında 'tanıdık simaların' da kendini göstermesi ve Dragon Isle'ı bu hikayelerle keşfe çıkacak olmak kulağa oldukça keyifli geliyor.

Dracthyr Evoker'larla tanışın

Dragonflight'la birlikte Dragon Isle haritasının yanında bir de oyun tarihinin ilk oynanabilir race/class birleşimi karakterleri geldi: Dracthyr Evoker'lar. Bu race/class'ı oynarken karakteriniz bir ejderha ile insan formu arasında geçiş yapabilecek.

Siz yeni sinematik ve paketin getirdiği yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WoW, bu yeni paket ile eski parlak günlerine geri dönebilecek mi?