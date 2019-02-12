World War Z Oyununun Çıkış Tarihi ve Ön Sipariş Hediyeleri

Büyük bir ilgi görmesi beklenen World War Z fragmanı yayınlandı. Oyun, 16 Nisan'da piyasaya sürülecek.

Saber Interactive ve Focus Home Interactive gibi iki önemli kuruluşun birlikte yapımını üstlendiği World War Z ile ilgili, son derece önemli iki haber geldi. İlk haber oyunun çıkış tarihi ile ilgili. Bu iki kuruluş, oyunun 16 Nisan’da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

World War Z için ikinci önemli haber de ön siparişler ile ilgili oldu. ARK-103 saldırı tüfeği ve Keris V10 SMG'ye, oyunu ön siparişle aldığınız takdirde ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Oyun bilindiği üzere online tabanlı olacak ve birçok farklı oyun moduyla birlikte gelecek.

World War Z; Xbox One, PS4 ve PC için ön sipariş sürecinde

Bu oyunda; dilerseniz bin kişilik zombi grubuna karşı savaşabileceğiniz gibi aynı zamanda, oyunculara karşı da mücadele edebilirsiniz. Eğer oyunun dozunu ve rekabeti daha çok artırmak isterseniz, hem zombilere hem de oyunculara karşı oynama imkanınız da bulunuyor.

Dünya Savaşı Z'nin; Xbox One, PS4 ve PC için ön siparişle satın alınabiliyor. PC sürümü yalnızca Epic Games Store'da 139 TL fiyatla temin edilebilecek olan oyunla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ve görsellere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.