Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in değeri hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre şirketin güncel değeri, Musk'ın satın aldığı zamanki değere kadar yeniden yükselmeyi başartı.

Elon Musk, 2022 yılında o zamanlar Twitter olarak bilinen şu anki "X" platformunu 44 milyar dolarlık devasa bir ücrete resmen satın almıştı. Ancak Musk başa geçtiğinden beri platform aşağıya doğru gidiyordu. Gelen değişiklikler büyük eleştiriler alırken Musk’ın hareketleri de durumu daha kötü yapmıştı. Bu süreç, şirketin değerini de düşürmüştü. Hatta eylül ayında gelen bilgiler 9 milyar dolara kadar gerilediğini göstermişti.

Şimdi ise X’in güncel değeri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Financial Times’ın raporuna göre şirkette işler iyiye dönmeye başladı.

Tekrar 44 milyar dolara çıktığı iddia edildi

Rapora göre X’in geçen yıl 10 milyar dolar altına kadar gerileyen değeri, 44 milyar dolar seviyelerine kadar yeniden yükseldi. Bu, eğer doğruysa şirketin Musk’ın 2022’de yaptığı satın alımdaki değerle aynı seviyeye geldiğini gösteriyor. Ayrıca konuya yakın kişiler, Musk’ın masraf azaltma çabalarının işe yaradığını ve şirketin gelirlerinin de yükselişe geçtiğini söylemiş.

Bloomberg’den farklı bir iddia olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. Öyle ki o habere göre X, yakın zamanda yatırımcılardan 1 milyar dolar toplayarak 32 milyar dolar değere ulaştı. Bu, Financial Times’ın iddiasından 12 milyar dolar daha az. Yani arada büyük fark var.

Hangi değerin doğru olduğunu bilemiyoruz ancak her hâlükârda X’in yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Eylülde 10 milyar doların altında olduğunu düşünürsek 6 ay civarı süreçte değerini 3 veya 4 kattan fazla artırmayı başarmış.