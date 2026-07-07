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Xbox Game Pass'in Kaç Abonesi Olduğu Ortaya Çıktı: Artış Yok, Düşüş Var!

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Xbox Game Pass'in abone sayısı ortaya çıktı. Veriler eğer doğruysa durum gerçekten vahim.

Xbox Game Pass'in Kaç Abonesi Olduğu Ortaya Çıktı: Artış Yok, Düşüş Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Xbox, dün yapılan açıklamayla büyük bir yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Bu kapsamda 3200 çalışan ile yolların ayrılacağı ve birçok stüdyonun kapatılacağı belirtildi. Ayrıca CEO Asha Sharma, bir aralar en iyi hizmetlerden olan ancak sonrasında ilgiyi kaybeden Game Pass ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sharma tarafından yapılan açıklamada, Xbox Game Pass aylık abonelik hizmetinin hiç istendiği seviyede gitmediği ve büyüme göstermediğini belirtti. Herhangi bir resmî bir rakam paylaşılmadı ancak The Wall Street Journal tarafından gelen bilgiler, Game Pass’in abonelik sayısını ortaya koydu.

İçerikten Görseller

Xbox Game Pass'in Kaç Abonesi Olduğu Ortaya Çıktı: Artış Yok, Düşüş Var!
gamespa

Game Pass abone sayısı 30 milyon olarak kalmaya devam ediyor

gamespa

Öncelikle en son resmî Game Pass abone sayısının 2024 gibi açıklandığını belirtelim. 2023’te yapılan bir paylaşımda sayının 30 milyonu geçtiği açıklanmıştı. 2024’te ise 34 milyona ulaşıldığı ve %36’lık yükselme olduğu aktarılmıştı. Ancak WSJ’nin yeni raporu, 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir büyüme kaydedilmediğini, hatta düşüş bile yaşanmış olabileceğini ortaya koydu.

WSJ’nin kaynaklarına göre Game Pass’in 2026 itibarıyla abone sayısı hâlâ 30 milyon civarlarında devam ediyor. Yani hiçbir büyüme yok, üstüne birkaç milyon azalmış bile olabilir. Microsoft’un normalde hedefi 2030’a kadar 100 milyona ulaşmaktı ancak şu anki tabloda bu hiç gerçekçi görünmüyor. 2026 hedefi ise 77 milyondu. Buna gördüğünüz ile hiç yaklaşamadı. Sert fiyat artışları, sürdürülebilirlik sorunları gibi nedenlerden dolayı abone sayısı artmadı. Özellikle geçen seneki devasa zam, çok sayıda abone kaybettirdi. Fiyatlar geri çekilmesine rağmen kayıp geri gelmedi, büyüme kaydedilemedi.

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