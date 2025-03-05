En popüler oyun abonelik hizmetlerinden biri olan Xbox Game Pass’e her ay yeni yapımların eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Xbox, mart ortasına kadar hizmete eklenecek oyunları açıkladı.
Açıklamaya göre 18 Mart’a kadar yüzlerce TL değerindeki 6 oyunun Game Pass kütüphanesine eklendiğini göreceğiz. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.
Martın ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|Ekleneceği tarih
|Monster Train (Konsol, PC)
|71,25 TL
|4 Mart
|Galacticare (Konsol)
|85 TL
|5 Mart
|One Lonely Outpost (Konsol, PC)
|9,49 dolar (Steam)*
|6 Mart
|Enter the Gungeon (Konsol, PC)
|42,50 TL
|11 Mart
|Mullet Madjack (Konsol, PC)
|10,49 dolar (Steam)*
|13 Mart
|33 Immortals (Konsol, PC)
|Belli değil
|18 Mart
*Xbox fiyatı olmayanlara Steam fiyatını ekledik.
*33 Immortals, ilk günden ön izleme olarak Game Pass abonelerine sunulacak.
Mart ortasında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar için: