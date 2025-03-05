Martın ortasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu. Aboneler, yakında 6 oyuna ücretsiz erişebilecek.

En popüler oyun abonelik hizmetlerinden biri olan Xbox Game Pass’e her ay yeni yapımların eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Xbox, mart ortasına kadar hizmete eklenecek oyunları açıkladı.

Açıklamaya göre 18 Mart’a kadar yüzlerce TL değerindeki 6 oyunun Game Pass kütüphanesine eklendiğini göreceğiz. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.

Martın ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Ekleneceği tarih Monster Train (Konsol, PC) 71,25 TL 4 Mart Galacticare (Konsol) 85 TL 5 Mart One Lonely Outpost (Konsol, PC) 9,49 dolar (Steam)* 6 Mart Enter the Gungeon (Konsol, PC) 42,50 TL 11 Mart Mullet Madjack (Konsol, PC) 10,49 dolar (Steam)* 13 Mart 33 Immortals (Konsol, PC) Belli değil 18 Mart

*Xbox fiyatı olmayanlara Steam fiyatını ekledik.

*33 Immortals, ilk günden ön izleme olarak Game Pass abonelerine sunulacak.