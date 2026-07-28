Xbox konsolunda sahip olduğunuz Ubisoft oyunlarına PC’den ücretsiz bir şekilde erişmeniz mümkün olacak.

Xbox ve Ubisoft, dün yaptıkları duyuruyla ortaklıklarını daha da genişlettiklerini ve oyunseverleri çok mutlu edecek hamlelerle karşımıza çıkacaklarını açıkladı. Ortaklık, toplamda 2 farklı alanda büyüdü. Gelin tüm detaylarına birlikte göz atalım.

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Bu iş birliğinin en dikkat çekici ayağını ise oyuncuları doğrudan sevindiren yeni erişim modeli oluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre, Xbox konsollarında belirli Ubisoft oyunlarına hali hazırda sahip olan oyuncular, bu oyunların PC sürümlerine hiçbir ek ücret ödemeden ulaşabilecekler.

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Konsolda sahip olduğunuz oyunu ücretsiz bir şekilde PC’de oynayabileceksiniz

Bu hamle, platformlar arası geçişliliği artırırken oyuncuların aynı oyuna farklı platformlarda tekrar para ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Oyuncuların bu fırsattan yararlanabilmesi için öncelikle ilgili oyuna Xbox konsolunda sahip olmaları ve erişimi Ubisoft Connect platformu üzerinden sağlamaları gerekiyor. Ancak kuralın tek yönlü işlediğini belirtmekte fayda var: Eğer bir oyunun PC sürümüne sahipseniz, bu hak size ücretsiz bir konsol sürümü kazandırmıyor.

Duyuruya göre oyuncular, sahip oldukları sürümleri ve eklenti paketlerini (DLC) de herhangi bir ekstra masraf yapmadan PC platformuna aktarabilecekler. Buna karşın oyun içi para birimleri veya tek kullanımlık içerikler gibi harcanabilir ögelerin platformlar arasında transfer edilemeyeceği açıkça vurgulanıyor.

Ayrıca ortaklığın diğer bir parçası olarak Xbox, PC platformundaki çeşitli Ubisoft yapımlarına premium sürümler ve seçili eklenti içerikleri eklemeyi sürdürecek. Bu eklenti ve sürümler Assassin’s Creed: Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Skull and Bones ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi popüler oyunları kapsıyor. Bunun yanı sıra Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew ve Watch Dogs serilerinden sevilen diğer yapımlar da bu genişleme paketine dahil ediliyor.

Konsoldan ücretsiz şekilde PC’ye aktarılabilecek oyunların listesi: