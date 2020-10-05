Xbox Series X’in Türkiye Fiyatı Yabancı Sitelerin Gündeminde

Xbox Series X'in Türkiye fiyatı, yabancı internet sitelerine haber konusu oldu. Konuyla ilgili oluşturulan içeriklerde, Xbox Series X'in Türkiye fiyatının 1.200 dolara tekabül ettiği, oyunculardan konsolun fiyatından çok vergi istendiği ifade ediliyor.

Dünya genelindeki tüm oyunseverler, bir süredir Xbox Series X/S ile PlayStation 5'e odaklanmış durumdalar. 2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte oyuncular yavaş yavaş, yeni konsollarının hayallerini kuruyorlar. Ancak Türkiye'de durum pek böyle değil. Çünkü geçtiğimiz günlerde açıklanan Xbox Series X ve Xbox Series S'in resmi fiyatları, yeni Xbox'ları bizler için neredeyse imkansız hale getirdi.

Ülkemizdeki oyunseverler, yeni Xbox modellerine sahip olmak için oldukça yüksek bedeller ödemek durumundalar. Örneğin Xbox Series X'in Türkiye fiyatı 9,299 TL iken Xbox Series S'in fiyatı da 5,399 TL olarak belirlenmiş durumda. İşte bu yüksek bedeller, Türkiye sınırlarının dışında da ses getirdi. Gamerant ve Purexbox gibi yabancı internet siteleri, Xbox Series X'in Türkiye fiyatını içerik haline getirdiler.

"Xbox Series X'in Türkiye fiyatı 1.200 dolar"

Söz konusu internet sitelerinin oluşturdukları haberlerde, Xbox Series X'in Türkiye fiyatının 1.200 dolara tekabül ettiğine vurgu yapılıyor. Oyun konsolunun vergisiz fiyatının 499 dolar olduğunu ifade eden editörler, oyunseverlerden 700 dolar civarında ek ödeme yapılmasının istendiğini ancak bunun pek de makul olmadığını söylüyorlar.

İnternet siteleri, Xbox Series X'in Türkiye'de neden bu kadar pahalı olduğuna da değiniyorlar. Aslına bakarsak onlara göre de bizlere göre de bunun esas nedeni vergilendirme politikası. Bu bağlamda hepimizin bildiği gibi ithalat vergisi, lüks tüketim vergisi, katma değer vergisi gibi kalemler, yabancı internet sitelerinde de acı bir şekilde sıralanıyor.

PlayStation 5 için de benzer bir beklenti var

PlayStation 5 cephesinden baktığımızda resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak PlayStation 5'in fiyatının da Xbox Series X'le yarışacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu konsola da değinen yabancı internet siteleri, PlayStation 5'in fiyatının da dünya ortalamasının çok çok üzerinde olacağını ifade ediyorlar. Bu koşullar altında ülkemizdeki oyunseverler, PlayStation 5'i satın almak için de bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Gelen yorumlar da fazlasıyla can sıkıcı

Xbox Series X'in Türkiye fiyatının 1.200 dolar civarında olması, Reddit'te de gündem oldu. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan fiyat bilgisi, diğer ülkelerdeki oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Platformda yapılan yorumlarda, kimi oyuncular kendilerini şanslı hissettiklerini ifade ettiler. Kimi oyunculara göre ise bu yüksek fiyatın esas nedeni, döviz kurlarının yüksekliğiydi.