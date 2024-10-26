Xiaomi'nin yeni amiral gemisi birkaç gün içerisinde resmî olarak tanıtılacak ve seri şimdiden ön rezervasyonlarda ciddi taleple karşılaştı.

Xiaomi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan lansman öncesinde Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi ön rezervasyonlarda büyük bir ilgiyle karşılandı.

Öyle ki Xiaomi 14 serisini bile geride bırakan ön rezervasyon sayıları, Xiaomi 15’in önceki seriye ciddi oranda daha başarılı olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Xiaomi'nin rekor kıran telefonu olan Xiaomi 14 serisinin başarısı, daha şimdiden Xiaomi 15 serisine yönelik ilgiyi de artırmış durumda.

Yeni seri, yalnızca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini içeriyor olsa da serinin zirvesi olarak kabul edilen Xiaomi 15 Ultra modelinin daha ileri bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 15 serisi en güçlü mobil işlemciyle geliyor

Xiaomi 15 ve 15 Pro, Qualcomm’un son teknolojisi olan ve gerçekleştirilen testlerde iPhone 16 Pro serisinin işlemcisini âdeta ikiye katlayan Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile donatılmış durumda, bu da cihazların performans açısından da büyük yenilikler sunacağını gösteriyor. Ayrıca serideki telefonlar Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile geliyor; böylece kullanıcılar Xiaomi’nin özel yazılım deneyimini en yeni özelliklerle deneyimleyebilecek.

Bunların yanı sıra Xiaomi 15 Pro modelinde 2K çözünürlüğünde bir AMOLED ekran bulunacak ve bu ekran önceki modellere kıyasla daha yüksek bir parlaklık seviyesine sahip olacak. Üstelik bu modelde 6.100 mAh kapasitesinde devasa bir pil bulunacak. Kamera tarafında ise telefon 5x optik yakınlaştırma ve 10x hibrit kayıpsız yakınlaştırma sunabilen güçlü bir telefoto lens ile donatılıyor.

Peki sizce Xiaomi 15 serisi beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.