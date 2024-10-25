Xiaomi'nin yakında lansmanını gerçekleştireceği Xiaomi 15 serisi telefonlar oyun performansına sokuldu.

Xiaomi 15 serisi, lansman öncesi yapılan oyun performansı testlerinde beklentilerin ötesine geçerek dikkatleri üzerine çekti. Serideki yeni telefonlar, hâlihazırda en güçlü mobil işlemci ünvanını elinde bulunduran Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Lansmana günler kala teknoloji sektöründeki sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin stres testlerini ve performans verilerini paylaştı. Özellikle telefonlarda oyun oynamayı seven kullanıcılar için Xiaomi 15 serisi ciddi bir güç sunacak.

Genshin Impact'te en yüksek ayarlarda 59,9 FPS

Xiaomi 15, popüler oyunlardan Genshin Impact'i en yüksek ayarlarda ortalama 59,9 FPS ile çalıştırarak dikkat çekici bir performansa sahip. Bu test sırasında işlemcinin güç tüketimi sadece 4W’ın biraz üzerinde kalırken, cihazın maksimum sıcaklığı ise 39°C'ye ulaştı. Bu sonuçlar, Snapdragon 8 Elite'in, düşük güç tüketimi ve yüksek FPS değerleri ile aynı segmentteki Dimensity 9400 ile ciddi bir rekabet içerisinde olacağının göstergesi.

Öte yandan Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla daha fazla güç tüketiyor ancak performans artışıyla bunu dengeliyor. Bir diğer test olan Honor of Kings oyununda ortalama 119,8 FPS sağlayan Snapdragon 8 Elite'li Xiaomi 15, maksimum 3,65W güç tüketirken, cihaz sıcaklığı 37,9°C’ye ulaştı.

3D Mark Steel Nomad testinde iPhone 15 Pro'yu geride bıraktı

Xiaomi 15, Geekbench testlerinde 3.180 tek çekirdek ve 10.058 çoklu çekirdek puanı alırken, telefonun bir diğer başarı noktası ise 3D Mark Steel Nomad GPU testinde aldığı 2.530 puan oldu. Bu testte 18,7 FPS ortalamasıyla geçen yılın iPhone 15 Pro modelini geride bırakmayı başaran Xiaomi 15, grafik performansı açısından kullanıcıların beklentilerini şimdiden yükseltmiş durumda.

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