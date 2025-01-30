Xiaomi 15 Ultra’nın küresel modeli için RAM, depolama ve renk seçenekleri sızdırıldı. Cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak 15 Ultra’nın küresel sürümüne ait bellek ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Xiaomi 15 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi netleşti.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin yakında tanıtılması beklenen 15 Ultra modelinin küresel versiyonuna ait RAM ve renk seçenekleri ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

RAM ve depolama kapasitesi netleşti

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla küresel pazarda satışa sunulacak. Bu RAM kapasitesi, Galaxy S25 Ultra’nın küresel versiyonundaki 12 GB RAM’den daha yüksek olacağı aktarıldı. Samsung’un 16 GB RAM’li modelinin yalnızca yerel pazara sunulacağı, Xiaomi’nin ise bu konfigürasyonu doğrudan küresel kullanıcılara ulaştıracağı belirtildi.

Xiaomi 15 Ultra’nın küresel versiyonunun siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı belirtildi. Tüm renk seçeneklerinin vegan deri kaplamaya sahip olacağı aktarıldı. Cihazın LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisiyle donatılacağı, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle yüksek performans sunacağı paylaşıldı.

Cihazın teknik özellikleri arasında 6.000 mAh batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Xiaomi 15 Ultra’nın, 120 Hz tazeleme oranına sahip LTPO AMOLED ekranla geleceği ve dört arka kameraya sahip olacağı belirtildi. Ana kameranın 50 MP çözünürlüğe ve 1 inçlik sensöre sahip olacağı, ayrıca 200 MP periskop telefoto kameranın bulunacağı aktarıldı. Xiaomi 15 Ultra’nın, Galaxy S25 Ultra’ya alternatif bir model olarak piyasaya sürüleceği ve OnePlus 13 ile Pixel 9 Pro modelleriyle doğrudan rekabet edeceği ifade edildi. Yeni modelin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.