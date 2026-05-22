Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Max'i tanıttı. Cihaz, markanın en büyük bataryası başta olmak üzere birçok dikkat çeken özelliğe sahip.

Ürünleri Türkiye’de de çok ilgi gören, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir lansman ile birçok yeni ürününü tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında en çok dikkat çeken şüphesiz amiral gemisi Xiaomi 17 serisine eklenecek yeni Xiaomi 17 Max modeliydi.

Xiaomi 17 Max modeli, beklendiği gibi çok üst seviye özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Telefonda sol üste yerleştirilen kare şeklinde bir kamera tasarımı görüyoruz. Önde ise çok ince çerçeveli delikli ekran bulunuyor. Cihaz, 162.9 x 77.6 x 8.2 mm boyutlara ve 219 gram ağırlığa sahip.

Karşınızda Xiaomi 17 Max!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu, 6,9 inç boyutunda 1200x2608 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı, net bir görüntüleme deneyimini sunan AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran 3500 nitlik yüksek bir tepe parlaklık değerine de sahip.

Telefon, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 16 GB’a kadar çıkan LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. Arka tarafta f/1.65 diyafram açıklığında OIS destekli 200 MP’lik Samsung HP9 ana kamera, 3x optik zoom’a sahip 50 MP’lik telefoto kamera ve 50 MP’lik ultra geniş kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var.

Xiaomi 17 Max modeli, silikon karbon batarya teknolojsine sahip. Bu sayede ince tasarımına rağmen devasa bir bataryaya ev sahipliği yapabiliyor. Öyle ki cihaz, 8000 mAh’lik 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj destekli bataryası var. Xiaomi’ye göre telefonun pili** 2 gün rahatça gidiyor**. Ayrıca 1600 şarj döngüsünden sonra bile pil sağlığı %80’in üzerinde kalıyor. Telefonun Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile kutudan çıktığını belirtelim.

Xiaomi 17 Max özellikleri

Ekran 6,9 inç, 120 Hz, 1200x2608 piksel, 3500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 8000 mAH (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Xiaomi 17 Max modeli; siyah, mavi ve beyaz renklerde sunulacak. Telefonun fiyatı 12/256 GB için 705 dolar, 16/512 GB için 853 dolar olarak açıklandı.