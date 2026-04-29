Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı! 7000 mAh Batarya, Çift 200 MP Kamera!

Xiaomi 18 Pro'nun en önemli özellikleri sızdırıldı. Telefonda çok büyük iyileştirmeler göreceğiz.

Gökay Uyan

Her marka gibi Xiaomi’nin de yeni amiral gemisi telefonları dünya çapından kullanıcılar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Sonbaharda tanıtılacak Xiaomi 18 serisi için daha uzun bir süre olsa da şimdiden serideki cihazlar hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Son sızıntı da bu konuda önemli bilgiler sunuyor.

En güvenilir mobil sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi 18 serisine ait olduğu ifade edilen bir telefondan bilgiler paylaştı. Bu bilgiler telefonun en önemli özelliklerini gözler önüne seriyor ve seride bizi büyük yeniliklerin beklediğini gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro, 7000 mAh batarya ve ikili 200 MP kamerayla gelecek

Sızıntıya göre Xiaomi 18 serisindeki telefonlarda 2 nm üretim sürecinden geçen, muhtemelen Qualcomm’un bir sonraki nesil işlemcisi olacak Snapdragon 8 Elite Gen 6’yı göreceğiz. Bunun yanı sıra cihazda büyük görüntü sensörleriyle desteklenen iki adet 200 MP’lik kamera yer alacağı da belirtilmiş.

Bunun yanı sıra telefonun 7000 mAh civarında bir pil kapasitesiyle geleceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Sızıntının Xiaomi 18'den mi yoksa Xiaomi 18 Pro'dan mı bahsettiği henüz net değil. Ancak daha önceki sızıntılara baktığımızda Pro modelden bahsettiğini düşünebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı: Özel Yapay Zekâ Tuşuyla Gelecek! Xiaomi 18 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı: Özel Yapay Zekâ Tuşuyla Gelecek!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

Huawei, Özellikleriyle Büyüleyen Pura 90 Serisi Telefonlarını Tanıttı

Huawei, Özellikleriyle Büyüleyen Pura 90 Serisi Telefonlarını Tanıttı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Apple, Kavisli Ekranlı Telefonları Yeniden Moda Yapabilir: İşte 20. Yıl Özel iPhone Hakkında Yeni Bilgiler

Apple, Kavisli Ekranlı Telefonları Yeniden Moda Yapabilir: İşte 20. Yıl Özel iPhone Hakkında Yeni Bilgiler

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

