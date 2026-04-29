Xiaomi 18 Pro'nun en önemli özellikleri sızdırıldı. Telefonda çok büyük iyileştirmeler göreceğiz.

Her marka gibi Xiaomi’nin de yeni amiral gemisi telefonları dünya çapından kullanıcılar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Sonbaharda tanıtılacak Xiaomi 18 serisi için daha uzun bir süre olsa da şimdiden serideki cihazlar hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Son sızıntı da bu konuda önemli bilgiler sunuyor.

En güvenilir mobil sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi 18 serisine ait olduğu ifade edilen bir telefondan bilgiler paylaştı. Bu bilgiler telefonun en önemli özelliklerini gözler önüne seriyor ve seride bizi büyük yeniliklerin beklediğini gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro, 7000 mAh batarya ve ikili 200 MP kamerayla gelecek

Sızıntıya göre Xiaomi 18 serisindeki telefonlarda 2 nm üretim sürecinden geçen, muhtemelen Qualcomm’un bir sonraki nesil işlemcisi olacak Snapdragon 8 Elite Gen 6’yı göreceğiz. Bunun yanı sıra cihazda büyük görüntü sensörleriyle desteklenen iki adet 200 MP’lik kamera yer alacağı da belirtilmiş.

Bunun yanı sıra telefonun 7000 mAh civarında bir pil kapasitesiyle geleceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Sızıntının Xiaomi 18'den mi yoksa Xiaomi 18 Pro'dan mı bahsettiği henüz net değil. Ancak daha önceki sızıntılara baktığımızda Pro modelden bahsettiğini düşünebiliriz.