Xiaomi, Ağustosta 23 Telefona MIUI 12 Yayınlayacak

MIUI Endonezya internet sitesinde yer alan güncelleme takvimine göre Xiaomi, ağustos ayında 23 modele daha MIUI 12 yayınlayacak. Bununla birlikte MIUI 12'ye güncellenecek tüm modeller MIUI 12'nin tüm özelliklerine sahip olamayacak.

Güncelleme konusu tüm Android akıllı telefonlar için büyük bir sorun olmasına rağmen Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu konuda müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Cihazlarına düzenli olarak yayınladığı MIUI ve güvenlik güncellemeleri ile telefonlarını daima güncel tutan Xiaomi, 23 yeni modele daha MIUI 12 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor.

MIUI web sitesinin Endonezya versiyonunda yer alan bilgilere göre Xiaomi, gelecek ay on yedisi Redmi markalı olmak üzere 23 akıllı telefona MIUI 12 güncellemesi yayınlayacak. Güncelleme listesi ilk olarak Endonezya’da ortaya çıktığından güncellemenin ilk yayınlanacağı ülkenin de burası olması bekleniyor.

Ağustos 2020 itibarıyla MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Mi 10

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi 8 Lite

POCO F2 Pro

Pocophone F1

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 9

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi S2

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini oldukça geniş bir cihaz yelpazesine yayınlıyor olsa da bazı özellikler, sadece belirli cihazlara sunulacak. Örneğin yeni Süper Duvar Kağıtları özelliği, güncelleme alacak 23 cihazdan yalnızca Mi 10 ve POCO F2 Pro modellerine gelecek. Hangi marka olursa olsun Android telefonunuza Süper Duvar Kağıtları’nı nasıl yükleyebileceğinizi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte Xiaomi, kayan pencereler özelliğini de yukarıdaki listeden yalnızca 12 cihaz için yayınlayacak.

MIUI 12 kayan pencereler özelliğini alacak Xiaomi telefonlar

Mi 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Mi 8 Lite

POCO F2 Pro

Pocophone F1

Redmi 7

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9

Xiaomi, animasyonlu simgeler özelliğini de Mi 10, POCO F2 Pro, Pocophone F1 ve Redmi Note 8 Pro modelleriyle sınırlı tutacak. Ağustos ayı geldiğinde güncelleme ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Xiaomi’nin güncelleme takvimini değiştirme ihtimali bulunduğunu da hatırlatalım.