Xiaomi'de Önceden Yüklü Uygulamaları Kaldırma

Android kullanıcılarının en çok canını sıkan şeylerden bir tanesi, telefona önceden yüklü gelen uygulamalar. Telefona önceden yüklü olarak gelen uygulamaların bazıları birçok kullanıcı için gerekli olmayan uygulamalar.
Bu uygulamalar kullanıcıların canını sıkmanın yanı sıra telefonun performansını etkileyebiliyor ve depolama alanında gereksiz yer kaplayabiliyor. Xiaomi kullanıcıları telefonlarını ‘root’ etmeden bu uygulamalardan kurtulabilir.
İşte Xiaomi kullanıcılarının bu uygulamalardan kurtulmalarını sağlayacak yöntem:
- Ayarlar – Hakkında sekmesine geldikten sonra MIUI Sürümü yazan sekmeye yedi kez, “Artık geliştiricisiniz” yazısı çıkana kadar tıklayın.
- İlave Ayalar – Geliştirici Ayarlarına geldikten sonra USB Hata Ayıklama seçeneğini aktif hale getirin.
- Ayarlarınızı görseldeki şekilde yaptıktan sonra telefonunuzu USB kablonuz aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve terminalden “adb devices”ı çalıştırın. Ardından telefonunuzda “Hata Ayıklamaya İzin Ver” yazılı bir ekran gelecek, bu uyarıya tamam diyerek izin verin.
- Eğer ki cihazınız terminalde gözükürse, bağlantıdan “adb shell” komutunu girin, cihazınızın kod adı ekranda belirecektir.
- Terminale aşağıdaki komutları girerek istediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.
"Apps
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks
Browser
pm uninstall –k ––user 0 com.android.browser
Calculator
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.calculator
Calendar
pm uninstall –k ––user 0 com.android.calendar
Compass
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.compass
pm uninstall –k ––user 0 com.android.email
Feedback
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.bugreport
File Explorer
pm uninstall –k ––user 0 com.mi.android.globalFileexplorer
FM Radio
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.fm
Gallery
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.gallery
Games
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.glgm
Mi Account
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.account
Mi Cloud
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.micloudsync
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudbackup
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudservice
Mi Drop
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.midrop
Mi Pay
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.id
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.in
Mi Payment
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.payment
Mi Recycle
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mirecycle
Mi Roaming
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.virtualsim
Mi Video
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.videoplayer
Music
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.player
Notes
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.notes
Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.android.soundrecorder
Scanner
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.scanner
Screen Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.screenrecorder
Security
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cleanmaster
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securityadd
System App Updater
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.discover
Wallpaper
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.miwallpaper
Weather
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.weather2
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.providers.weather
Yellow Pages
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.yellowpage
AntiSpam
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.antispam
SIM Activate Services
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.simactivate.service
MSA
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.msa.global
Google Drive
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.docs
Gmail
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.gm
Google Play Music
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.music
Google Play Videos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.videos
Google Photos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.photos
Talkback
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.marvin.talkback
Facebook Uygulamaları
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.services
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.system"
UYARI: Ortalama yazılım bilgisine sahip telefon kullanıcılarının bu işlemleri yapması tavsiye edilmez. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Webtekno sorumlu değildir.