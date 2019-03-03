Xiaomi'de Önceden Yüklü Uygulamaları Kaldırma

Android cihazlara önceden yüklü olarak gelen uygulamalar bazı kullanıcıların canını sıkıyor olabilir. Xiaomi kullanıcıları, herhangi bir 'root' işlemi yapmadan bu uygulamalardan kurtulabilir. Biz de haberimizde sizler için bunu nasıl yapabileceğinizi açıklayacağız.

Android kullanıcılarının en çok canını sıkan şeylerden bir tanesi, telefona önceden yüklü gelen uygulamalar. Telefona önceden yüklü olarak gelen uygulamaların bazıları birçok kullanıcı için gerekli olmayan uygulamalar.

Bu uygulamalar kullanıcıların canını sıkmanın yanı sıra telefonun performansını etkileyebiliyor ve depolama alanında gereksiz yer kaplayabiliyor. Xiaomi kullanıcıları telefonlarını ‘root’ etmeden bu uygulamalardan kurtulabilir.

İşte Xiaomi kullanıcılarının bu uygulamalardan kurtulmalarını sağlayacak yöntem:

Ayarlar – Hakkında sekmesine geldikten sonra MIUI Sürümü yazan sekmeye yedi kez, “Artık geliştiricisiniz” yazısı çıkana kadar tıklayın.

İlave Ayalar – Geliştirici Ayarlarına geldikten sonra USB Hata Ayıklama seçeneğini aktif hale getirin.

Ayarlarınızı görseldeki şekilde yaptıktan sonra telefonunuzu USB kablonuz aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve terminalden “adb devices”ı çalıştırın. Ardından telefonunuzda “Hata Ayıklamaya İzin Ver” yazılı bir ekran gelecek, bu uyarıya tamam diyerek izin verin.

Eğer ki cihazınız terminalde gözükürse, bağlantıdan “adb shell” komutunu girin, cihazınızın kod adı ekranda belirecektir.

Terminale aşağıdaki komutları girerek istediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.

"Apps

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks

Browser

pm uninstall –k ––user 0 com.android.browser

Calculator

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.calculator

Calendar

pm uninstall –k ––user 0 com.android.calendar

Compass

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.compass

E-mail

pm uninstall –k ––user 0 com.android.email

Feedback

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.bugreport

File Explorer

pm uninstall –k ––user 0 com.mi.android.globalFileexplorer

FM Radio

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.fm

Gallery

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.gallery

Games

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.glgm

Mi Account

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.account

Mi Cloud

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.micloudsync

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudbackup

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudservice

Mi Drop

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.midrop

Mi Pay

pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.id

pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.in

Mi Payment

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.payment

Mi Recycle

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mirecycle

Mi Roaming

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.virtualsim

Mi Video

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.videoplayer

Music

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.player

Notes

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.notes

Recorder

pm uninstall –k ––user 0 com.android.soundrecorder

Scanner

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.scanner

Screen Recorder

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.screenrecorder

Security

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cleanmaster

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securitycenter

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securityadd

System App Updater

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.discover

Wallpaper

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.miwallpaper

Weather

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.weather2

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.providers.weather

Yellow Pages

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.yellowpage

AntiSpam

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.antispam

SIM Activate Services

pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.simactivate.service

MSA

pm uninstall –k ––user 0 com.miui.msa.global

Google Drive

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.docs

Gmail

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.gm

Google Play Music

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.music

Google Play Videos

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.videos

Google Photos

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.photos

Talkback

pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook Uygulamaları

pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.appmanager

pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.services

pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.system"

UYARI: Ortalama yazılım bilgisine sahip telefon kullanıcılarının bu işlemleri yapması tavsiye edilmez. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Webtekno sorumlu değildir.