  • Xiaomi'de Önceden Yüklü Uygulamaları Kaldırma

Xiaomi'de 'Root' İşlemi Yapmadan Önceden Yüklü Uygulamaları Kaldırma Rehberi

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Android cihazlara önceden yüklü olarak gelen uygulamalar bazı kullanıcıların canını sıkıyor olabilir. Xiaomi kullanıcıları, herhangi bir 'root' işlemi yapmadan bu uygulamalardan kurtulabilir. Biz de haberimizde sizler için bunu nasıl yapabileceğinizi açıklayacağız.

Android kullanıcılarının en çok canını sıkan şeylerden bir tanesi, telefona önceden yüklü gelen uygulamalar. Telefona önceden yüklü olarak gelen uygulamaların bazıları birçok kullanıcı için gerekli olmayan uygulamalar.

Bu uygulamalar kullanıcıların canını sıkmanın yanı sıra telefonun performansını etkileyebiliyor ve depolama alanında gereksiz yer kaplayabiliyor. Xiaomi kullanıcıları telefonlarını ‘root’ etmeden bu uygulamalardan kurtulabilir.

İşte Xiaomi kullanıcılarının bu uygulamalardan kurtulmalarını sağlayacak yöntem:

  • Ayarlar – Hakkında sekmesine geldikten sonra MIUI Sürümü yazan sekmeye yedi kez, “Artık geliştiricisiniz” yazısı çıkana kadar tıklayın.

  • İlave Ayalar – Geliştirici Ayarlarına geldikten sonra USB Hata Ayıklama seçeneğini aktif hale getirin.

  • Ayarlarınızı görseldeki şekilde yaptıktan sonra telefonunuzu USB kablonuz aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve terminalden “adb devices”ı çalıştırın. Ardından telefonunuzda “Hata Ayıklamaya İzin Ver” yazılı bir ekran gelecek, bu uyarıya tamam diyerek izin verin.

  • Eğer ki cihazınız terminalde gözükürse, bağlantıdan “adb shell” komutunu girin, cihazınızın kod adı ekranda belirecektir.

  • Terminale aşağıdaki komutları girerek istediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.

"Apps
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks

Browser
pm uninstall –k ––user 0 com.android.browser

Calculator
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.calculator

Calendar
pm uninstall –k ––user 0 com.android.calendar

Compass
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.compass

E-mail
pm uninstall –k ––user 0 com.android.email

Feedback
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.bugreport

File Explorer
pm uninstall –k ––user 0 com.mi.android.globalFileexplorer

FM Radio
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.fm

Gallery
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.gallery

Games
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.glgm

Mi Account
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.account

Mi Cloud
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.micloudsync
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudbackup
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudservice

Mi Drop
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.midrop

Mi Pay
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.id
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.in

Mi Payment
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.payment

Mi Recycle
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mirecycle

Mi Roaming
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.virtualsim

Mi Video
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.videoplayer

Music
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.player

Notes
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.notes

Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.android.soundrecorder

Scanner
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.scanner

Screen Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.screenrecorder

Security
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cleanmaster
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securityadd

System App Updater
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.discover

Wallpaper
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.miwallpaper

Weather
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.weather2
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.providers.weather

Yellow Pages
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.yellowpage

AntiSpam
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.antispam

SIM Activate Services
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.simactivate.service

MSA
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.msa.global

Google Drive
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.docs

Gmail
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.gm

Google Play Music
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.music

Google Play Videos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.videos

Google Photos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.photos

Talkback
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook Uygulamaları
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.services
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.system"
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UYARI: Ortalama yazılım bilgisine sahip telefon kullanıcılarının bu işlemleri yapması tavsiye edilmez. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Webtekno sorumlu değildir.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/275578/how-to-uninstall-apps-on-xiaomi-without-root.html
Etiketler: xiaomi, root, uygulama kaldırma
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