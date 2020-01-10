Xiaomi, Katlanabilir Akıllı Telefon Tasarım Patentleri Aldı

Katlanabilir akıllı telefonlar, geçtiğimiz sene sık sık gündeme gelse de piyasaya beklenen girişi gerçekleştiremedi ancak şirketlerin bu konuda girişimleri de bitmiş değil. Bu trende katılan telefon üreticilerinden bir tanesi de Xiaomi oldu.

Xiaomi, oldukça farklı iki katlanabilir akıllı telefon konsepti için Çin’de patent aldı. Teknoloji şirketi tarafından patenti alınan bu iki farklı katlanabilir akıllı telefon tasarımı, daha önce diğer şirketlerde gördüğümüz tasarımlara benzese de kendilerine göre de bir hayli farklılar.

İlk telefon yatay olarak katlanabiliyor ve açıldığında daha geniş bir ekran ortaya çıkarıyor. İkinci telefon ise dikine katlanabiliyor ve açıldığında dikine daha uzun bir ekran ortaya çıkıyor.

Xiaomi, iki farklı tasarımla geliyor:

İlk tasarım, Huawei Mate X’te kullanılan tasarımı akıllara getiriyor ve patenti alınan iki tasarım arasından daha pratik olanı olarak karşımıza çıkıyor. Ekran, arka tarafa doğru katlanabiliyor ve katlandığında normal telefon boyutlarına ulaşıyor. Ekran açıldığındaysa 8 inç veya üstündeki tabletlere dönüşüyor.

Patenti alınan ikinci cihazsa ilk tasarıma göre bir hayli farklı. Bu cihaz, daha geniş bir ekran sunmaktansa daha uzun bir ekran vadediyor. Bu cihazda asıl dikkat çeken şeyse ekranın sürekli olarak cihazın dışında kalıyor olması. Yani telefon katlanınca daha kısa bir telefon ortaya çıkıyor.

İkinci tasarım, Motorola’nın katlanabilir akıllı telefonu Razr’dan ilham alınmış gibi gözükse de cihazın dışında kalan ekranı bu konuda oldukça ilginç bir seçim. Ekranın sürekli olarak dışarıda olması, ekranı dış etmenlere sürekli olarak açık hâle getiriyor.

Tabii bu cihazların patentlerinin alınmış olması, bu tasarımların gerçeğe dönüşeceği anlamına gelmiyor. Özellikle ikinci tasarım gerçek hayatta kullanım için pek de pratik bir cihaz sayılmaz. Peki, siz bu iki tasarım hakkında neler düşünüyorsunuz?