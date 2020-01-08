Türkiye’deki Xiaomi Mi Store mağaza açılışları devam ediyor. İstanbul ve Ankara’nın ardından Konya Kulesite AVM’de de bu hafta yeni Mi Store açılacak. Açılışa özel mağazadan alışveriş yapan 153 kişiye akıllı telefondan kulaklığa kadar pek çok hediye verilecek. Ayrıca hafta sonu boyunca %40’a varan indirimler de var.

Xiaomi, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana distrübitörler sayesinde fiziksel mağaza zincirlerini genişletiyor. İstanbul ve Ankara’nın ardından şimdi de Konya’da yeni bir Mi Store mağazası açılacak ve alışverişe gelecek müşterilere bir dizi hediye verilecek.

Konya Kulesite AVM’de 11 Ocak Cumartesi günü saat 13:00’da yapılacak açılışın ardından, ilk alışveriş yapan müşterilere hediyeler verilecek. Ayrıca hafta sonu boyunca Xiaomi ekosistem ürünlerinde %40, telefonlarda ise %15 indirim geçerli olacak.

Xiaomi Mi Store Konya Kulesite AVM’de verilecek hediye ve kampanyaların detayı şu şekilde:

Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,

30 kişiye Mi Band 4,

40 kişiye Redmi Airdots kablosuz kulaklık,

40 kişiye 10.000 mAh Redmi Powerbank

40 kişiye Xiaomi Piston Basic kulaklık hediye edilecek.

Telefonlarda %15 indirim,

Ekosistem ürünlerinde %40 indirim olacak

Eğer Konya’da yaşıyorsanız ya da Kulesite AVM’ye yakın bir bölgedeyseniz, bu hafta sonu Xiaomi Mi Store açılışına yerinde katılabilirsiniz. Üstelik yukarıdaki hediyeler, alışveriş yapan herkes için geçerli. Örneğin basit bir kulaklık alarak Mi Band 4 hediyesine sahip olabilirsiniz.