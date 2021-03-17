Xiaomi'nin Katlanabilir Ekranlı Telefonu Açığa Çıktı

Xiaomi'nin Mix serisine ait olduğu görülen katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonun, arka kasasına ait görüntüler açığa çıktı. Kasanın yalnızca kendisini gösteren fotoğraflar, bu cihazın Samsung Galaxy Fold gibi katlanacağını gözler önüne seriyor.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi'nin katlanabilir ekranlı bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı, geçtiğimiz dönemlerde konuşulan bir meseleydi. Ocak ayında ise bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmış, Xiaomi marka olduğu iddia edilen katlanabilir ekranlı bir telefon, çekilen casus görüntülerle ortaya çıkmıştı. Ancak bu iddia pek de inandırıcı gelmediği için, Webtekno olarak sizlerle paylaşmamıştık. İnternet üzerinden servis edilen bir görüntü ise Xiaomi'nin gerçekten de bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Paylaşılan görüntüler, bir telefonun arka kasasını gösteriyor. Katlanabilir yapıda olan bu kasa, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi yatay şekilde katlanabiliyor. Kasanın arka kısmında ise Xiaomi Mix ibaresinin varlığı dikkatlerden kaçmıyor. Ancak kasanın görüntüsü, bunlar dışında hiçbir detay sunmuyor.

İşte sızdırılan o kasaya ait görüntüler

Paylaşılan görüntülerde yer alan en önemli detay, bu telefonun Mix serisine ait olacak oluşu. Zira Xiaomi'nin, Mix serisini rafa kaldırdığı düşünülüyordu. İki yıldan biraz daha uzun bir süre önce Mi Mix 3 isimli telefonunu duyuran şirket, bir daha bu seriden hiçbir telefon duyurmamıştı. Görünen o ki Xiaomi, Mix serisini yepyeni bir cihazla yeniden canlandıracak.

Xiaomi'nin katlanabilir ekranlı telefonuyla ilgili olarak sızdırılan görüntüler, telefonun teknik detaylarına dair hiçbir şey sunmuyor. Ancak kasanın arka kısmını gösteren bir fotoğraf, bu telefonda üçlü kamera kurulumu olabileceğini gösteriyor. Yine de bu kurulum, şu an için net bir şey ifade etmiyor. Şirket, telefonu piyasaya süreceği zaman daha farklı bir kamera kurulumu tercih edebilir. Xiaomi'nin katlanabilir ekranlı telefonuyla ilgili yeni bir gelişme olursa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.