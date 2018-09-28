Xiaomi Redmi Note 6 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikler

Geçtiğimiz haftalarda donanım özellikleri ve fotoğraflarına ait sızıntılar gelen telefona dair bilgilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Xiaomi Redmi Note 6 Pro, resmi olarak duyuruldu.

Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 'phablet' olarak adlandırılan segmentteki yeni amiral gemisini bugün basına duyurdu. Redmi Note 5 Pro'nun Tayland'da elde ettiği büyük başarı sonrasında, cihazın duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Telefonda ilk dikkatimizi çeken büyük değişiklik, 6.28 inçlik FullHD+ ekran ve Redmi Pro 6'dan sinyalini aldığımız üzere çentikli tasarım oluyor.

Çift ön kamera ve çift arka kamerayla gelecek olan Redmi Note 6 Pro, hem ön hem de arka kameralar için yapay zeka destekli bir yazılım kullanacak. Sahne tanıma ve akıllı portre modlarını da beraberinde getirecek olan bu yapay zeka ile fotoğraflarınız her zamankinden daha iyi görünecek. Son gözümüze çarpan yenilik ise AI Yüz Tanıma teknolojisi oluyor. Bunun dışındaki özellikler hemen hemen Note 5 Pro ile aynı.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

6.26-inch (2280×1080 pixels) Full HD+ 19:9 2.5D ekran

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 14nm İşlemci / Adreno 509 Grafik İşlemci

4GB LPDDR4x RAM, 64GB depolama alanı

Android 8.1 (Oreo) [MIUI]

Hybrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

12MP arka kamera (ikinci kamera: 5MP)

20MP ön kamera (ikinci kamera: 2MP) [Sony IMX376]

Kızıl ötesi sensörü, parmak izi okuyucu

Boyutlar: 157.9 x 76.38 x8.2mm

4000mAh / 3900mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 6 Pro; siyah, mavi ve altın gül renk seçenekleri ile karşımızda olacak. 6.999 Tayland Bahtı (1300 TL) fiyatla satılacak olan telefonun, önümüzdeki dönemde yapılacak Thailand Mobile Expo fuarı sonrasında satışa sunulması bekleniyor.