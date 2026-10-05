Bu içeriğimizde HyperOS ve MIUI kullanan Xiaomi telefonlarda reklamlar nasıl kapatılır, kişiselleştirilmiş reklam ayarı ne işe yarar ve uygulama içindeki öneriler nasıl devre dışı bırakılır anlatıyoruz.

Xiaomi telefonlarda reklamlarla Ayarlar'ın kendisinden çok Güvenlik, Temalar, GetApps veya Mi Browser gibi sistem uygulamalarında karşılaşılabiliyor. Üstelik tek bir düğmeye dokunarak bütün reklamları cihaz genelinde tamamen kaldırmak her yazılım sürümünde mümkün olmayabiliyor.

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HyperOS ile MIUI arasında menü isimleri de değiştiği için internette gördüğünüz eski yöntemler telefonunuzda aynı yerde bulunmayabilir. Reklamları azaltmak için sistemdeki reklam kişiselleştirme ayarını ve reklam gösteren Xiaomi uygulamalarındaki önerileri ayrı ayrı kontrol etmek gerekiyor.

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Xiaomi'de kişiselleştirilmiş reklamlar nasıl kapatılır?

Xiaomi'nin güncel HyperOS gizlilik seçeneklerinde kişiselleştirilmiş reklam önerilerini kapatmaya yarayan bir ayar bulunuyor. Menü yolu kullanılan HyperOS sürümüne ve telefona göre değişebilse de Ayarlar içerisindeki Gizlilik ve güvenlik bölümünden reklam hizmetlerine ulaşılabiliyor.

HyperOS'un bazı sürümlerinde Ayarlar, Gizlilik ve güvenlik, Güvenlik, Ek ayarlar ve Reklam hizmetleri yolunu takip ederek “Kişiselleştirilmiş reklam önerileri” seçeneğini kapatabilirsiniz. MIUI 13 ve MIUI 14 gibi eski sürümlerde aynı ayarın konumu farklı görünebilir.

Burada bilinmesi gereken bir ayrıntı var. Kişiselleştirilmiş reklamları kapatmak, Xiaomi'nin sistem uygulamalarındaki bütün reklamları otomatik olarak yok etmiyor. Xiaomi'nin kendi açıklamasına göre bu seçenek devre dışı bırakıldığında reklamların kişisel ilgi alanlarınıza göre seçilmesi engelleniyor ancak reklam görmeye devam edebilirsiniz.

Dolayısıyla bu ayarı ilk adım olarak düşünebilirsiniz. Reklam sayısını daha fazla azaltmak için sistem uygulamalarındaki öneri seçeneklerini de ayrıca kapatmak gerekiyor.

MSA kapatılırsa reklamlar azalır mı?

MIUI döneminden beri Xiaomi telefonlarda reklamlarla birlikte sıkça adı geçen servislerden biri MSA. Xiaomi System Ads olarak bilinen bu servis, sistem içerisindeki reklam altyapısıyla ilişkili.

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Desteklenen yazılım sürümlerinde MSA'nın yetkisini Ayarlar içerisindeki yetkilendirme ve iptal bölümünden kaldırmak mümkün olabiliyor. HyperOS'ta bu menünün konumu cihazın bölgesine ve yazılım sürümüne göre farklılaşabileceği için Ayarlar'ın arama bölümüne “yetkilendirme” yazarak ilgili seçeneğin telefonunuzda bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz.

MSA yetkisini kapatmak sistem uygulamalarında karşılaşılan reklamların bir bölümünü azaltabilir. İşlem sırasında sistem birkaç saniye beklemenizi isteyebilir ve ilk denemede yetki iptal edilmeyebilir. Böyle bir durumda kısa süre sonra yeniden denenebilir.

Ancak MSA'yı kapatmak da tek başına bütün reklamları kaldıran sihirli bir anahtar değil. Xiaomi uygulamalarının kendi öneri ve reklam ayarları bulunabiliyor.

Telefonunuzda MSA seçeneği hiç görünmüyorsa eski MIUI rehberlerindeki menüleri zorla aramanıza gerek yok. HyperOS sürümü, bölge ve cihaz modeli değiştikçe mevcut kontroller de farklılaşabiliyor.

Güvenlik uygulamasındaki reklamlar nasıl kapatılır?

Xiaomi'nin Güvenlik uygulaması depolama temizleme, güvenlik taraması, veri kullanımı ve performansla ilgili çeşitli araçları bir araya getiriyor. Reklam veya öneri içerikleriyle karşılaşılabilen uygulamalardan biri de burası.

Güvenlik uygulamasını açtıktan sonra ayarlar simgesine dokunarak “Önerileri al” veya benzer isimli seçeneği arayabilirsiniz. Telefonunuzda bu seçenek bulunuyorsa kapattığınızda uygulama içerisindeki öneri içeriklerini azaltabilirsiniz.

Güvenlik uygulamasının bazı sürümlerinde temizleyici gibi alt bölümlerin kendi ayarları da bulunabilir. Ana ayardaki önerileri kapattıktan sonra bu bölümlere girip benzer seçeneklerin açık olup olmadığını kontrol etmek gerekebilir.

Buradaki menülerin cihazdan cihaza farklı görünmesinin temel sebebi yalnızca HyperOS ve MIUI ayrımı değil. Xiaomi sistem uygulamalarını işletim sisteminden bağımsız olarak da güncelleyebildiği için aynı HyperOS sürümünü kullanan iki cihazda uygulama arayüzü küçük farklılıklar gösterebilir.

“Önerileri al” seçeneğini kapatırken güvenlik taraması gibi telefonun temel koruma özelliklerini devre dışı bırakmanız gerekmez. Amaç uygulamanın kendisini kapatmak değil, öneri içeriğiyle ilgili seçeneği değiştirmektir.

GetApps, Temalar ve Mi Browser reklamları nasıl kapatılır?

Sistem genelindeki reklam ayarını değiştirdikten sonra reklam göstermeye devam eden Xiaomi uygulamalarını tek tek kontrol etmek gerekebilir. GetApps, Temalar ve Mi Browser bunların arasında yer alıyor.

Uygulamayı açıp kendi Ayarlar veya Gizlilik bölümüne girdiğinizde “Öneriler”, “Kişiselleştirilmiş öneriler”, “Reklamlar” ya da benzer isimli seçeneklerle karşılaşabilirsiniz. Mevcut seçenekleri kapatmak uygulamanın gösterdiği öneri ve reklam içeriklerini azaltabilir.

Mi Browser bunun iyi örneklerinden biri. Güncel sürümlerde tarayıcının Gizlilik ve güvenlik bölümünde kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve reklamlarla ilgili kontroller bulunabiliyor. Daha eski sürümlerde aynı seçenekler farklı menülere yerleştirilmiş durumda.

Benzer şekilde Temalar ve GetApps arayüzleri de güncellemelerle değişebiliyor. Bu nedenle belirli bir menünün telefonunuzda bulunmaması yanlış yere baktığınız anlamına gelmeyebilir.

Sistem uygulamalarında ayarları kontrol ederken bildirimleri de gözden geçirebilirsiniz. Reklam benzeri içeriklerin bir kısmı uygulama içinden değil bildirim olarak gelebilir. İhtiyacınız olmayan tanıtım bildirimlerini uygulamanın bildirim ayarlarından sınırlandırmak daha temiz bir ana ekran deneyimi yaratabilir.

Reklamları kapattıktan sonra neden hâlâ reklam çıkıyor?

Xiaomi telefondaki kişiselleştirilmiş reklam seçeneğini kapattığınız hâlde reklam görmeniz normal olabilir. Çünkü bu ayar reklam gösterimini tamamen kapatmak yerine reklamların kişisel verilere ve kullanım tercihlerinize göre uyarlanmasını sınırlar.

Kalan içeriklerin kaynağı da Xiaomi olmayabilir. Ücretsiz olarak yüklediğiniz üçüncü taraf bir uygulama kendi reklam ağını kullanıyorsa HyperOS içerisindeki reklam ayarlarını değiştirmek o uygulamanın reklamlarını kaldırmaz.

Ekranda aniden tam sayfa reklamlar açılıyorsa veya reklamlar başka uygulamaların üzerinde beliriyorsa son yüklediğiniz uygulamaları kontrol etmek gerekir. Bildirim geçmişine bakmak da reklam benzeri bildirimin hangi uygulamadan geldiğini anlamayı kolaylaştırabilir.

Reklamları azaltmak için internette önerilen bilinmeyen APK dosyalarını yüklemek veya sistem bileşenlerini rastgele silmek ise gereksiz sorunlara yol açabilir. HyperOS ve MIUI zaten çeşitli reklam ve öneri kontrolleri sağlıyor.

Xiaomi telefonlarda daha temiz bir kullanım için tek bir ayara güvenmek yerine reklam hizmetleri, MSA ve sistem uygulamalarındaki öneri seçeneklerini birlikte kontrol etmek daha etkili. Telefon güncelleme aldıktan sonra reklamlar yeniden görünmeye başlarsa ilgili uygulamaların ayarlarına tekrar bakmak da sorunun kaynağını hızlıca ortaya çıkarabilir.