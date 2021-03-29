Xiaomi, aynı anda üç farklı telefonu şarj edebilen kablosuz şarj cihazını tanıttı. Bu yeni kablosuz şarj cihazı, her bir cihaz için 20W şarj gücü ile toplamda 60W şarj imkanı sunuyor.

Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği lansman etkinliğinde pek çok yeni ürününü beğenimize sundu. Yeni amiral gemileri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'nın yanında bütçe dostu yeni telefonu Mi 11 Lite 5G'yi de tanıtan üretici, bolca ilgi gören akıllı saatlerine de bir yenisini ekledi ve Mi Band 6'yı da alıcılarına sundu.

Tüm bu merakla beklenen yeni ürünlerin ardından Xiaomi bir de yeni kablosuz şarj cihazını tanıttı. Aynı anda üç farklı telefonu şarj edebilen bu yeni kablosuz şarj cihazı, her bir telefonu aynı anda 20W gücünde şarj edebiliyor.

Telefonlar şarj cihazı üzerinde herhangi bir noktada şarj edilebiliyor:

Karşımıza şimdiye kadar çıkan kablosuz şarj cihazlarında telefonların ya da şarj edilen diğer cihazların belirli bir noktada durması gerekiyordu ancak Xiaomi'nin yeni kablosuz şarj cihazında böyle bir şeye gerek duyulmuyor. İçerisinde konumlandırılmış 19 ayrı bobin ile çalışan şarj cihazının telefonları şarj etmesi için üzerinde herhangi bir noktada olmaları yeterli.

Xiaomi'nin yeni kablosuz şarj cihazını rakiplerinden öne geçiren bir diğer özelliği ise sunduğu 60W şarj gücü. Her bir cihazı aynı anda 20W'lık bir hızla şarj edebilen cihaz, bu yönüyle rakiplerini geride bırakıyor. Gerçekleştirilen lansman etkinliğinde kablosuz şarj cihazının fiyatı da açıklandı. 90 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak olan şarj cihazının Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.