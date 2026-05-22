Xiaomi, yeni elektrikli SUV modeli YU7 GT’yi tanıttı. 990 beygir güç üreten araç; 2,92 saniyelik 0-100 km/s hızlanması, 705 km menzili, 300 km/s maksimum hızı ve 57.300 dolardan başlayan fiyatıyla performans odaklı elektrikli SUV pazarında rekabete başka bir boyut kazandıracak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra otomobil dünyasında da “Ben buradayım.” demeye devam ediyor. Şirket, Çin’de düzenlediği “Human x Car x Home” etkinliğinde yeni elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 GT’yi tanıttı.

Yeni model, ilk bakışta bir SUV gibi görünse de sunduğu performans değerleriyle süper otomobilleri bile kıskandıracak seviyede. Çünkü Xiaomi YU7 GT, tam 990 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,92 saniyede çıkabiliyor.

Xiaomi YU7 GT, 300 km/s hıza ulaşabiliyor

Xiaomi YU7 GT’nin kalbinde markanın V8s EVO elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, 28.000 rpm maksimum devir çevirebiliyor ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği silikon karbür güç modülüyle geliyor.

Aracın toplam gücü 738 kW, yani yaklaşık 990 beygir olarak açıklandı. Bu güç sayesinde Xiaomi YU7 GT’nin maksimum hızı 300 km/s seviyesine ulaşıyor.

Xiaomi YU7 GT özellikleri

Özellik Xiaomi YU7 GT
Motor Xiaomi V8s EVO
Güç 738 kW / 990 hp
0-100 km/s 2,92 saniye
Maksimum hız 300 km/s
Batarya 101,7 kWh
Platform 897V SiC yüksek voltaj
Menzil 705 km CLTC
Şarj 15 dakikada 570 km menzil
Fren mesafesi 100-0 km/s: 32,9 metre

15 dakikalık şarjla 570 km menzil ekleyebiliyor

Xiaomi YU7 GT, 101,7 kWh kapasiteli bataryadan güç alıyor. 897V yüksek voltaj mimarisi sayesinde araç, hızlı şarj tarafında da oldukça iddialı. Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre YU7 GT, yalnızca 15 dakikalık şarjla 570 km menzil kazanabiliyor.

Toplam menzil ise CLTC ölçümüne göre 705 km olarak açıklandı. Elbette gerçek kullanımda bu değer sürüş tarzına, hava koşullarına ve yol durumuna göre değişecektir ancak kâğıt üzerindeki veriler fazlasıyla etkileyici.

Xiaomi YU7 GT fiyatı ne kadar?

Xiaomi YU7 GT’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 389.900 yuan, yani yaklaşık 57.300 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de vergiler hariç 3 milyon TL civarında bir fiyata denk geliyor. Vergisiz fiyatı benzer seviyede olan Mercedes-Benz EQE'nin Türkiye'de 5,7 milyon TL'ye satıldığını hatırlatalım. Tam donanımlı “Big Full Pack” versiyonun fiyatı ise 429.900 yuan, yani yaklaşık 63.200 dolar seviyesinde.

Versiyon Çin fiyatı Yaklaşık dolar karşılığı
Xiaomi YU7 GT 389.900 yuan 57.300 dolar
GT Sports Kit 34.000 yuan 5.000 dolar
GT Sports Kit kampanyalı 14.000 yuan 2.100 dolar
Big Full Pack 429.900 yuan 63.200 dolar

Xiaomi YU7 GT; Crimson Red, Volcanic Grey, Obsidian Black, Pearl White ve Titanium olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. İç mekânda Alcantara kaplamalar, dört koltukta masaj, 25 hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos desteği ve aktif gürültü engelleme gibi premium özellikler yer alıyor.

