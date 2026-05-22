Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra otomobil dünyasında da “Ben buradayım.” demeye devam ediyor. Şirket, Çin’de düzenlediği “Human x Car x Home” etkinliğinde yeni elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 GT’yi tanıttı.
Yeni model, ilk bakışta bir SUV gibi görünse de sunduğu performans değerleriyle süper otomobilleri bile kıskandıracak seviyede. Çünkü Xiaomi YU7 GT, tam 990 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,92 saniyede çıkabiliyor.
İçerikten Görseller
Xiaomi YU7 GT, 300 km/s hıza ulaşabiliyor
Xiaomi YU7 GT’nin kalbinde markanın V8s EVO elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, 28.000 rpm maksimum devir çevirebiliyor ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği silikon karbür güç modülüyle geliyor.
Aracın toplam gücü 738 kW, yani yaklaşık 990 beygir olarak açıklandı. Bu güç sayesinde Xiaomi YU7 GT’nin maksimum hızı 300 km/s seviyesine ulaşıyor.
Xiaomi YU7 GT özellikleri
|Özellik
|Xiaomi YU7 GT
|Motor
|Xiaomi V8s EVO
|Güç
|738 kW / 990 hp
|0-100 km/s
|2,92 saniye
|Maksimum hız
|300 km/s
|Batarya
|101,7 kWh
|Platform
|897V SiC yüksek voltaj
|Menzil
|705 km CLTC
|Şarj
|15 dakikada 570 km menzil
|Fren mesafesi
|100-0 km/s: 32,9 metre
15 dakikalık şarjla 570 km menzil ekleyebiliyor
Xiaomi YU7 GT, 101,7 kWh kapasiteli bataryadan güç alıyor. 897V yüksek voltaj mimarisi sayesinde araç, hızlı şarj tarafında da oldukça iddialı. Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre YU7 GT, yalnızca 15 dakikalık şarjla 570 km menzil kazanabiliyor.
Toplam menzil ise CLTC ölçümüne göre 705 km olarak açıklandı. Elbette gerçek kullanımda bu değer sürüş tarzına, hava koşullarına ve yol durumuna göre değişecektir ancak kâğıt üzerindeki veriler fazlasıyla etkileyici.
Xiaomi YU7 GT fiyatı ne kadar?
Xiaomi YU7 GT’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 389.900 yuan, yani yaklaşık 57.300 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de vergiler hariç 3 milyon TL civarında bir fiyata denk geliyor. Vergisiz fiyatı benzer seviyede olan Mercedes-Benz EQE'nin Türkiye'de 5,7 milyon TL'ye satıldığını hatırlatalım. Tam donanımlı “Big Full Pack” versiyonun fiyatı ise 429.900 yuan, yani yaklaşık 63.200 dolar seviyesinde.
|Versiyon
|Çin fiyatı
|Yaklaşık dolar karşılığı
|Xiaomi YU7 GT
|389.900 yuan
|57.300 dolar
|GT Sports Kit
|34.000 yuan
|5.000 dolar
|GT Sports Kit kampanyalı
|14.000 yuan
|2.100 dolar
|Big Full Pack
|429.900 yuan
|63.200 dolar
Xiaomi YU7 GT; Crimson Red, Volcanic Grey, Obsidian Black, Pearl White ve Titanium olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. İç mekânda Alcantara kaplamalar, dört koltukta masaj, 25 hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos desteği ve aktif gürültü engelleme gibi premium özellikler yer alıyor.