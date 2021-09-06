YouTuberlar, oldukça iyi durumdaki çok nadir bir Jeep Grand Cherokee'yi daha fazla tıklanma almak ve daha fazla izlenmek uğruna parçaladı.

Parçalanacak şey var, parçalanmayacak şey var. Bugüne kadar envai çeşit elektronik cihazı akla hayale gelmeyecek yöntemlerle parçalamış olsak da bazı şeylerin güzelliğinin ve nadirliğinin parçalanmayacak kadar yüksek olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Normalde metal bir şeyleri kesip parçalamak oldukça keyifli bir iş olabilir. Hatta sadece üstü kapalı olan bir otomobili ya da aracı convertible hale getirmek de zanaatkarlar ve aracın sahipleri için ayrı bir lükstür. Bir aracı limitine kadar zorlamak da keyiflidir. Bunları çok nadir bir manuel vitesli Jeep Grand Cherokee'ye yapılırken görmek ise pek öyle değil.

Üstü açık olsa daha güzel olmaz mı?

Aslında YouTube kanalı BackyardBroncos'un yaptığı çalışma oldukça etkileyici. Aracın üzerinde nasıl çalışacaklarını, neyi nasıl yapmak istediklerini ve nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Burada üzücü olan, aşırı nadir beş ileri vitesli Jeep Grand Cherokee ZJ'i kendilerine hedef seçmiş olmaları. Yoksa video oldukça başarılı.

Otomobil tutkunları bu modeli Jeep'in en iyi modellerinden biri olarak gösteriyorlar. Zira bu araç oldukça versatil ve yaşına kıyasla oldukça performanslı bir model. Zirvede olduğu dönemde ise bambaşka bir canavar olduğuna şüphe yok.

Bu ilk nesil modellerin tek kronik sorunu Chrysler yapımı otomatik şanzıman sistemi, sık sık sorun çıkarma potansiyeli var ancak söz konusu manuel modeller olduğunda böyle bir dert bulunmuyor. Aracı nadir yapan da bu, Sadece 1500 adet üretilen manuel versiyonlardan bir tanesi.

Elbette ki BroncosBrothers isterlerse aracı biraz da masraf ettikten sonra yenilemeyi başarabilirler ancak bu kolay olmayacaktır. Yine de aracın ikinci el olarak bir alıcısını, tamir etmeye çalışacak bir meraklısını bulabilirler. Ayrıca haklarını vermek gerek: Böyle nadir bir aracı değil de rastgele bir aracı kesip biçmiş olsalardı haber olmayacaklardı.