Batman Geri Dönüyor Ama Beklediğiniz Gibi Değil: Yeni Batman Oyunu Batman: Caped Crusader – Chronicles Duyuruldu!

Tek oyunculu, yüksek bütçeli Batman oyunu beklerken Amazon'dan ters köşe bir Batman oyunu geldi.

Amazon Luna ve Warner Bros., Batman: Caped Crusader dizisiyle aynı evrende geçen yeni co-op parti oyunu Batman: Caped Crusader – Chronicles’ı duyurdu.

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31 Temmuz’da yayınlanacak oyun, Prime üyelerine ek ücret ödemeden sunulacak.

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Batman: Caped Crusader – Chronicles fragmanı

4 kişi ile oynanabilecek

Batman evreninde aksiyon dolu tek kişilik büyük yapımlar beklenirken, Amazon Luna ve Warner Bros. ortaklığından oldukça farklı bir oyun haberi geldi. Batman: Caped Crusader – Chronicles ismiyle duyurulan yapım, 31 Temmuz tarihinde Amazon Prime abonelerine Luna bulut oyun kütüphanesi üzerinden tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Aynı gün dizinin merakla beklenen ikinci sezonu da yayına girecek.

Dizinin sürekliliğini ve atmosferini doğrudan oyuna taşıyan bu yapım, en fazla 4 kişiye kadar co-op oynanış desteği sunan bir parti oyunu olarak tasarlandı. Oyuncular, Gotham Şehri Polis Departmanı (GCPD) bünyesindeki özel bir görev gücüne katılarak Batman’in yakın ekibinin parçası haline geliyor. Dedektif Montoya ile birlikte çalışacağımız oyunda, delil toplama ve çeşitli minigameler içeren toplam 11 bölümlük görev zinciri bulunuyor.