Yeni Elektrikli BMW i3 Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri!

BMW'nin önümüzdeki günlerde resmî olarak tanıtacağı yeni elektrikli sedanı BMW i3, tanıtımdan hemen önce yeni bir sızıntıyla görücüye çıktı.

Yeni BMW i3, resmî tanıtımından hemen önce BMW'nin kendisi tarafından yanlışlıkla sızdırıldı. Normal şartlarda 18 Mart’ta tanıtılması planlanan yeni nesil elektrikli sedanın tasarımı gün yüzüne çıkmış durumda.

Sızan görüntülere göre otomobilin tasarımı, markanın gelecekteki tasarım dilini temsil eden BMW Vision Neue Klasse konseptinden güçlü şekilde ilham alıyor. Modern ve akıcı hatlara sahip olan araçta, BMW’nin ikonik böbrek ızgarası da tamamen yenilenmiş görünüyor. Daha ince ve yatay formda tasarlanan yeni ızgara, aydınlatmalı çerçevesi ve entegre LED farlarıyla dikkat çekiyor.

Kokpit ve tasarımda yenilikler var

Aracın gövdesinde keskin çizgiler öne çıkarken, gövdeyle aynı hizaya yerleştirilen kapı kolları sade ve aerodinamik bir görünüm sunuyor. BMW tasarımının klasik detaylarından Hofmeister kıvrımı korunurken, arka bölümde ince ve geniş LED stop lambaları modern görünümü tamamlıyor.

İç mekânda ise oldukça teknolojik bir kokpit dikkat çekiyor. Orta konsolda “yüzer” tasarımlı büyük bir dokunmatik ekran bulunurken, direksiyon tasarımının BMW iX3 modelinde kullanılan dört kollu direksiyonla benzer olduğu belirtiliyor.

Teknik olarak da iddialı

Teknik özellikler de oldukça iddialı. Yeni i3’ün 800 volt elektrik mimarisi üzerine kurulacağı ve 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Ayrıca bazı iddialar, aracın yaklaşık 800 kilometre menzil sunabileceğini öne sürüyor ama bunlar şimdilik iddialardan ibaret.

Yeni i3, BMW’nin elektrikli otomobiller için geliştirdiği BMW Neue Klasse platformunun ilk önemli modellerinden biri olacak.