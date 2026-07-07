Yeni Honda CBR500R Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Honda, E-Clutch teknolojisiyle donattığı yeni CBR500R'ü Türkiye'de satışa sundu.

Honda’nın hem şehir içinde pratik hem de hafta sonu kaçamaklarında tam bir canavar olan popüler modeli CBR500R, Türkiye'de satışa sunuldu.

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Üstelik bu kez yanında, sol elinizi tamamen özgür bırakacak devrimsel bir yardımcı olan E-Clutch teknolojisi ile geliyor.

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E-Clutch nedir?

Honda’nın yeni A2 ehliyet dostu CBR500R modeline entegre ettiği E-Clutch sistemi; kalkışta, duruşta ve vites geçişlerinde debriyaj kolunu tamamen hayatınızdan çıkarıyor. Bu teknoloji sayesinde sadece vites pedalına dokunmanız yeterli oluyor.

Üstelik sürüş keyfini kişiselleştirmek isteyenler için sistem "Sert", "Orta" ve "Yumuşak" olmak üzere üç farklı vites geçiş hissi sunuyor. "Ben eski usul severim" derseniz, debriyaj kolu orada öylece duruyor, yani dilediğiniz an kontrolü manuel olarak devralabiliyorsunuz.

Tasarımı ve fiyatı da iddialı

Yeni CBR500R, abisi CBR1000RR-R Fireblade’den ilham alan agresif hatları ve aerodinamik kanatçıklarıyla tam bir "pist canavarı" gibi. Görünüşünün hakkını ise Showa ön süspansiyonları, güçlü çift fren kaliperleri ve yansıma yapmayan 5 inçlik akıllı TFT ekranı ile veriyor. Tork kontrol sistemi (HSTC) sayesinde de ıslak ya da kaygan yollar artık korkulu rüyanız olmaktan çıkıyor.

Kırmızı ve yeni siyah renk seçenekleriyle göz kamaştıran Honda CBR500R, 611 bin TL’lik fiyat etiketiyle Honda bayilerinde yerini almış durumda.