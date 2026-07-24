Yeni Hyundai Kona’ya ait olduğu öne sürülen görüntü, modelin daha dik, köşeli ve gerçek bir SUV’a yaklaşan tasarımını ortaya koydu. Hyundai henüz aracı doğrulamadı ancak Pleos Connect ekran sistemi, yeni motor seçenekleri ve olası çıkış takvimi şimdiden otomobil dünyasında konuşuluyor.

Hyundai Kona, bugüne kadar küçük SUV sınıfının en sıra dışı üyelerinden biri olmayı başardı. Şimdi internete sızan tek bir fotoğraf, modelin alıştığımız çizgisinden çok daha farklı bir yöne gidebileceğini gösteriyor. Üstelik değişimin yalnızca dış tasarımla sınırlı kalmayacağı, kabinde de kapsamlı bir teknoloji yeniliği yapılacağı konuşuluyor.

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Paylaşılan görüntünün Hyundai tarafından yayımlanmış resmî bir fotoğraf olmadığını baştan belirtelim. Bu nedenle karşımızdaki aracın üretime girecek son hâli olup olmadığı henüz kesin değil. Yine de daha yüksek kaput, dik ön bölüm ve kutulu gövde yapısı, Kona’nın crossover görünümünden uzaklaşıp daha ciddi bir SUV kimliğine yaklaşacağını düşündürüyor.

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Kona’nın Yeni Kimliğinde Daha Sert ve Köşeli Çizgiler Öne Çıkıyor

Electrek’in aktardığına göre Hyundai, ikinci nesil Kona için beklenen makyajı atlayarak doğrudan üçüncü nesle geçebilir. Sızdırılan modelde kapak tipi motor kaputu, yatay piksel aydınlatmalar ve daha dik bir ön yüz öne çıkıyor. Bu görünüm, markanın Crater Concept’i ile IONIQ 5 tasarım anlayışının bir karışımı olarak yorumlanıyor.

Yeni Hyundai Kona’nın kabininde asıl sürprizin Pleos Connect olabileceği belirtiliyor. Android Automotive tabanlı sistemin 12,9 veya 14,6 inçlik merkez ekran seçenekleriyle sunulabileceği, ayrıca isteğe bağlı bir sürücü ekranına yer verilebileceği iddia ediliyor. Ancak bu donanımların Kona için Hyundai tarafından henüz resmen doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor.

Motor Seçenekleri ve Satış Takvimi Henüz Belirsizliğini Koruyor

Motor tarafında da kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Mevcut iddialar, yeni nesilde benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerin korunacağına işaret ediyor. Hibrit versiyonda yeni Kia Seltos’ta kullanılan 1,6 litrelik sistemin görev yapabileceği öne sürülse de güç değerleri, batarya kapasitesi ve çekiş seçenekleri henüz açıklanmadı.

Yeni Hyundai Kona’nın Türkiye fiyatı ve küresel başlangıç fiyatı da şu an için bilinmiyor. Electrek, üçüncü neslin 2027 veya 2028 döneminde yollara çıkabileceğini, elektrikli seçeneğin de bu modelle geri dönebileceğini aktarıyor. Hyundai resmî tanıtımı yapana kadar tasarım, donanım, motor ve satış takvimiyle ilgili tüm ayrıntılar iddia olarak kalacak.