Yepyeni Bir PlayStation DualSense Kontrolcüsünün Geleceği Ortaya Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı da Sızdırıldı

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PlayStation'ın yeni DualSense Version 2 kontrolcüsü, Kanada'da Best Buy'da satış için listelendi. Görünüşe göre yeni kumanda çok da farklı değil ancak uzun batarya ömrüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sony, PlayStation 5 için son dönemde bazı yenilikleri peş peşe getiriyor. Yenilenen ve incelen PlayStation 5'ten sonra DualSense'in Version 2 olarak adlandırılan yeni bir versiyonu da satışa çıkmaya hazırlanıyor. İkonik kontrolcü yeni versiyonda çok fazla değişmeyecek. Yalnız kumandanın batarya kapasitesi ciddi şekilde artırılıyor. 

12 saat batarya süresi sunacağı söyleniyor

sualsense

Dev perakende zinciri Best Buy'ın Kanada'daki sitesinde ortaya çıkan DualSense Version 2, genel anlamda aynı özelliklere sahip olacak. Yine haptik geri bildirim sistemini göreceğiz.. Böylelikle daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşanabiliyor. Kumandada bulunan dinamik adaptif tetik teknolojisi sayesinde tuşlara uyguladığımız kuvvet oyuna doğrudan etki edebilecek. Görünüşte de bir değişiklik olmayacak.

DualSense Version 2'de bir de gömülü mikrofon yer alıyor. Böylece oyun esnasında bu mikrofonu kullanarak diğer oyuncular ile iletişime geçmek de mümkün. Şarj istasyonuyla birlikte gelmesi de sitede yer alan diğer bir bilgi.

Kumandanın en dikkat çekici yanı ise uzun batarya ömrü. Bu kumanda, tamamen şarj edildiğinde tam 12 saat boyunca kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Böylece uzun uzun oyun oynamayı sevenler, oyunun orta yerinde durup kumandalarını şarj etmekle uğraşmayacaklar. 

DualSense V2'nin fiyatı da ortaya çıktı

Best Buy Kanada'nın internet sitesinde satış için listeleniyor. 89,99 dolara listelenmiş olan kumanda şimdilik satın alınamıyor ancak yakın zamanda yeniden listelenecektir. Şu anda DualSense kablosuz kumandanın Türkiye fiyatı ise 2.699,00 TL'den başlıyor. Bu modelin satışa çıkacağına dair resmi bir duyuru yok.
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Kaynak : https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/playstation-5-v2-dualsense-wireless-controller-white/17668451
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