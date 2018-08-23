GeForce Experience'ta 8K Ekran Görüntüsü Kaydedilebilecek

Nvidia'nın GeForce Experience programına getireceği Ansel RTX teknolojisi sayesinde 1080p çekilen ekran görüntüleri kayıpsız bir şekilde 8K ekran görüntüsü olarak kaydedilebilecek.

Nvidia, yeni tanıttığı GeForce RTX Serisi grafik kartlarında bulunan ışın izleme teknolojisi sayesinde görüntülerin çok daha canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Fakat Nvidia, GeForce RTX grafik kartlarıyla yalnızca oyun performansını ve görüntü kalitesini değil, ekran görüntülerini daha daha iyi hale getirmeyi planlıyor.

Şirketin yeni ışın izleme teknolojisi, geliştirilmiş Ansel ile birlikte GeForce Experience programına ekleniyor. Ansel RTX olarak adlandırılan ve tensor çekirdekleri ile RT çekirdeklerini kullanan teknoloji, oyunlar sırasında çekilen ekran görüntülerinin çok daha gerçekçi bir hal almasını sağlıyor.

Ansel RTX, ekran görüntüsü kaydederken yalnızca tek bir sahneyi ele aldığından gerçek zamanlı ışın izlemeye göre 30 kat daha fazla ışın izleyebilir. Bu da Ansel RTX’in olduğundan çok daha kaliteli görüntüler oluşturabileceği anlamına geliyor. Ansel RTX, 1080p olarak çekilen bir ekran görüntüsünü 8K çözünürlüğünde bir ekran görüntüsüne dönüştürebilir.

Ansel RTX’in sıfır çözünürlük kaybıyla 8K ekran görüntüleri kaydetmesi, görüntüler üzerinde daha fazla yakınlaştırma yapılabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Ansel RTX, 360 derecelik ya da VR oyunlarda kayıpsız ekran görüntüleri kaydedebiliyor. Bu ekran görüntülerini daha sonra 360 derecelik görüntüler olarak inceleyebiliyorsunuz.