James Gunn'ın DC evreninin yeni Superman'ini içeren ilk filmden ilk fragman yayınlandı.

James Gunn'ın uzun zamandır beklenen Superman filminin ilk fragmanı nihayet yayınlandı.

Yeni fragman, Superman karakterine modern bir dokunuş getirirken, DC evreninin geleceğine dair de büyük umutlar vaat ediyor.

Yeni Superman filmi fragmanı

James Gunn’ın hem yazıp hem de yönettiği bu yapım, Clark Kent/Superman rolünde David Corenswet, Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan ve Lex Luthor rolünde Nicholas Hoult gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiriyor.

Film aynı zamanda Hawkgirl (Isabela Merced), Green Lantern (Nathan Fillion), Mister Terrific (Edi Gathegi) gibi diğer DC kahramanlarını da içeriyor ve bu geniş kadro, DC Evreni’nin gelecekteki projelerine de kapı aralıyor.

Fragman, sadece karakterleri tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda aksiyon, romantizm ve dram unsurlarıyla dolu bir filmin bizleri beklediğini gösteriyor. Gunn’ın açıklamalarına göre fragman üzerinde titizlikle çalışılmış ve izleyicilere filmin özünü doğru şekilde yansıtmayı hedeflemiş.

Yeni Superman filmi 11 Temmuz 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.