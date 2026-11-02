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Yenilenen Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte Fiyatı

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Volkswagen, makyajlanan yeni Caddy modelini Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı.

Yenilenen Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri konumundaki Volkswagen, birçok farklı segmentten otomobillerle karşımıza çıkıyor. Alman dev, binek otomobillerin yanı sıra ticari araçlarda da oldukça iddialı. Caddy modeli de bu konuda öne çıkan modellerden biriydi. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Volkswagen Caddy’nin, yakın zamanda makyajlanan yeni versiyonu tanıtılmıştı. Şimdi ise yeni Caddy, resmen Türkiye’de satışa çıktı. Peki yenilenen Volkswagen Caddy’nin fiyatı ne kadar?

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Yenilenen Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte Fiyatı
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Yeni Volkswagen Caddy Türkiye fiyatı

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Versiyon Fiyatı
Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 1.765.000 TL
Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 1.792.000 TL
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG 2.100.000 TL

Makyajla birlikte Caddy'nin alıştığımız karakteristik hatları korunsa da ön yüze çok daha dinamik ve modern bir hava kazandırılmış. Şirket, bu görsel revizyonu yalnızca estetik bir dokunuş olarak bırakmamış; tamponun sağ ve sol köşelerine entegre edilen radar sensörleri üzerinden gelişmiş sürüş destek sistemlerinin teknik omurgasını kurmuş. Görsel taraftaki bir diğer somut yenilik ise gövde renk paletine eklenen taze seçenekler. Yeni Caddy; Açık Kahverengi, Gün Batımı Kırmızısı, Grenadilla Siyahı ve Okaliptüs Yeşili olmak üzere dört yeni gövde rengi alternatifiyle katalogdaki yerini alıyor.

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Makyajlanan Volkswagen Caddy, Türkiye pazarına tek motor ve şanzıman eşleşmesiyle adım atıyor. Aracın kaputunun altında 122 PS güç üreten 2.0 TDI dizel ünite görev yapıyor. motor, çift kavramalı otomatik şanzıman olan DSG ile kombine edilmiş şekilde bayilerde yer alıyor.

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Modelin makyaj operasyonundaki en kapsamlı dönüşüm iç mekânda. Yeniden elden geçirilen ön konsolun merkezine artık tüm versiyonlarda standart donanım olarak sunulan 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya sistemi konumlandırılmış. Konsoldan bağımsız duran ekran mimarisi ve kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü, sürücünün en sık kullandığı araç fonksiyonlarına menüler arasında kaybolmadan erişmesini amaçlıyor.

Kullanıcı ergonomisini doğrudan ilgilendiren önemli bir detay da sıcaklık yönetiminde gizli. Multimedya panelinin hemen alt kısmına aydınlatmalı dokunmatik sıcaklık ayarları yerleştirilerek yenilenen kokpit yapısı tamamlanmış. Dijitalleşme dalgası sadece orta konsolla sınırlı kalmıyor. Tüm donanım seviyelerinde standart hale getirilen 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli sayesinde hız, menzil ve sürüş verileri tamamen sürücünün zevkine göre özelleştirilebilen bir dijital arayüzden takip edilebiliyor.

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